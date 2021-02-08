Зеленський заявив, що буде вакцинуватися з військовими

Президент України Володимир Зеленський планує вакцинуватись від коронавірусу разом з українськими військовими. Про це він заявив під час дискусії на Форумі «Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді», передає УНН.

«Я буду вакцинуватись… Я готовий вакцинуватись одразу, але все ж таки я вважаю, що це не дуже правильно, якщо в першій частині у нас буде трішечки більше за 100 тис. для наших медиків, контактних з COVID-хворими, я б не брав цю першу вакцину, якщо треба продемонструвати, що я цього не боюсь», – сказав Зеленський.

На питання про те, чи готовий він зробити це в прямому ефірі, Зеленський зазначив: «готовий як завгодно».

Реклама партнерів

«Але точно буду вакцинуватись з нашими військовими як Верховний Головнокомандувач. Я повинен це робити, я вважаю. Це буде також у першій частині, в другому етапі, коли ми отримаємо мільйон (доз – ред.)», – сказав він.

На уточнююче запитання про те, яку вакцину обере, глава держави нагадав, що одними з перших в Україну мають потрапити препарати виробництва Pfizer та AstraZeneca.

Нагадаємо, в Міністерстві охорони здоров’я розглядають можливість позачергового щеплення проти коронавірусу президента Володимира Зеленського, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та очільника МОЗ Максима Степанова. В такий спосіб хочуть популяризувати вакцинацію серед населення.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні масова вакцинація від коронавірусу може розпочатися з 15 лютого або пізніше. Влада вже затвердила дорожню карту вакцинації від COVID у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Володимир Зеленський запевнив, що вакцинація від коронавірусу для українців буде безкоштовною.

Додамо, що на Львівщині вже стартувала підготовка до вакцинації від коронавірусної інфекції. В області створили 14 мобільних бригад для проведення вакцинації та сформували список медиків, які отримають щеплення на першому етапі вакцинації.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.