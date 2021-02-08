За минулу добу коронавірус виявили у 119 мешканців Львівщини

Станом на ранок понедіка, 8 лютого, на Львівщині коронавірус виявили у 72 949 осіб. За останню добу інфікування підтвердили у 119 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

За попередню добу в області провели 144 досліджень на коронавірус, з них 119 виявилися позитивними. Серед нових хворих – 94 львів’ян. Як зазначають у міськраді, залишку проб у холодильну немає.

За увесь час COVID-19 вже підтверджено у 72 949 осіб. Від ускладнень інфекції померло 2 135 людей. Натомість побороли недугу 63 831 особа.

За оперативними даними, на сьогодні у закладах охорони здоров’я Львова на стаціонарному лікуванні з пневмоніями перебуває 298 осіб. З них у 2244 підтверджено коронавірусну інфекцію. В реанімації знаходяться 22 особи, на ШВЛ – 9 осіб.

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Так, у 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 51 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 47 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 143 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 51 пацієнт, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому — 4 пацієнтки.

За останню добу у лікарні поступило 7 осіб.

Нагадаємо, на Львівщині побільшало важкохворих на коронавірус. Також медики заявили, що на Львівщині коронавірус знову «помолодшав». Якщо ще влітку у лікарнях переважали хворі віком 50+, то вже зараз найчастіше госпіталізують пацієнтів вікової категорії 35-59 років.

Як писав Львівський портал, через новорічно-різдвяні свята мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

В Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Зауважимо, що Львівщина отримає вакцину в середині лютого після відповідного розподілу по регіонах. Очікується, що це буде мРНК-вакцина Pfizer-BioNTech, пізніше буде поставка Moderna.

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