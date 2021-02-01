У лікарнях Львова на 7% знизилася кількість хворих на COVID

Станом на ранок понеділка, 1 лютого, в лікарнях Львова на 7% зменшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію. Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

За його словами, ситуація із поширення коронавірусу в нашому місті покращується, однак наголосив, що це не привід розслаблятись.

«За останню добу по Львову було зафіксовано коронавірус у 104 мешканців. Це досить низький показник захворюваності. Також знизилась десь на 7% кількість хворих у наших міських лікарнях, порівняно з минулим тижнем. Дуже б хотілося, щоб така ж динаміка зберігалась, але зараз країни Європейського Союзу стривожені, адже мутований «британський» Covid завдає серйозного удару. Португалія взагалі звернулась до ЄС по допомогу. Нам наразі це не страшно, але треба бути на сторожі. Вкотре закликаю львів’ян не розслаблятись, носити маски, дотримуватись дистанції та берегти одне одного», – зазначив мер Львова.

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Зауважимо, за попередню добу в області провели 235 лабораторних досліджень на коронавірус, з них 146 – позитивні.

Раніше Львівській ОДА заявили, що ситуація з коронавірусом в області стабілізувалася.

Нагадаємо, мешканці Львівщини стали суттєво рідше звертатись до лікарів при ГРВІ. Добова кількість звернень зменшилась майже вдвічі, саме тому Covid-статистика каже, що ситуація з захворюваністю стабілізувалась.

Загалом в Україні циркулюють 5 штамів коронавірусу, на Львівщині виявили лише один – штам В1.1, який належить до лінії китайського походження. Про циркуляцію в області нового британського різновиду коронавірусу досі відомо не було.

Як писав Львівський портал, наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус. Втім точної статистики повторних випадків Covid-19 в області немає.

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