Зеленський відкликав законопроєкт, яким хотів розпустити скандальний КС

Президент Володимир Зеленський відкликав для доопрацювання свій проєкт закону про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства. Про це стало відомо під час засідання парламентського комітету з питань правової політики, передає Українська правда.

На засіданні комітету головуючий Андрій Костін повідомив, що 27 січня парламенту надійшов лист від Зеленського про відкликання його законопроєкту №4288.

Таким чином розгляд з цього документу було знято з порядку денного.

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Вищезгаданий законопроєкт Зеленського «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства» містив дві статті. Першою пропонувалося визнати рішення КС від 27 жовтня 2020 року «нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного Суду України в умовах реального конфлікту інтересів”». Ініціювалося повернення редакцій закону «Про запобігання корупції2 та Кримінального кодексу, що діяли до рішення КСУ.

У статті 2 йшлося про припинення повноважень складу Конституційного суду, який діяв на момент прийняття скандального рішення, та про початок відбору нових суддів.

Як писав Львівський портал, 27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Відповідне рішення означає скасування електронного декларування, скасування повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції на повну перевірку та моніторинг способу життя, скасування незаконного збагачення і конфіскації активів, набутих корупційним шляхом, скасування недостовірного декларування.

Таке подання у Конституційний Суд ініціювали 47 депутатів ОПЗЖ та «За майбутнє», серед них є й представники Львівщини. Із повним списком нардепів-ініціаторів можна ознайомитися за цим посиланням.

Через це рішення КС президент Володимир Зеленський терміново скликав РНБО, а українці вийшли на акції протесту. Тим часом у Євросоюзі вважають рішення Конституційного Суду підставою для призупинення безвізу.

Скандал довкола КС правоохоронці розцінили як замах на захоплення влади в Україні і відкрили кримінальну справу.

Згодом Рада таки повернула відповідальність за брехню в деклараціях, але в’язниця порушникам більше не загрожує.

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