На Львівщині ще не розпочався сезон грипу та ГРВІ. Що вплинуло на захворюваність

На Львівщині досі не почався активний сезон застуди. За тиждень ГРВІ підхопили менше 6000 мешканців. На ситуацію з захворюваністю в області вплинув січневий локдаун та те, що люди носять маски у місцях масового скупчення. Про це Львівському порталу повідомила очільниця обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

Так, протягом минулого тижня, з 18 по 24 січня, гострі респіраторні захворювання діагностували 5922 мешканцям Львівщини, що 180 випадків менше, ніж за попередній тиждень. 32% серед всіх хворих – діти.

У Львові за останні сім днів ГРВІ діагностували 2199 людям, що лише на 7 випадків менше у порівнянні з попереднім тижнем. Частка хворих дітей у місті становить майже 28%.

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Із ГРВІ минулого тижня у лікарні потрапили 66 людей, в тому числі 13 дітей.

Наталія Іванченко зауважує, що на Львівщині тримається стабільна ситуація з ГРВІ, епідеміологічний поріг не перевищений. Щодо грипу, то за весь сезон в області лабораторно підтвердили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

«Загалом захворюваність на території Львівської області є нижчою від епідпорогів. На поришення гострих респіраторних захворювань вплинуло й те, що люди зараз носять маски, користуються антисептиками, а також посилений карантин. Все це, безперечно, своє робить», – відзначила Наталія Іванченко.

Нагадаємо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

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