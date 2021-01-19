На Львівщині побільшало хворих на ГРВІ

Впродовж минулого тижня, з 11 по 17 січня, гострі респіраторні захворювання діагностували 6 102 мешканцям області, що на 1 131 випадок більше, ніж попереднього тижня. Про це під час брифінгу 19 січня повідомила головна епідеміологиня Львівщини та очільниця обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

Так, на Львівщині почала зростати захворюваність на грип та сезонну застуду. Впродовж минулого тижня на Львівщині діагностували на 1 131 випадок ГРВІ більше, ніж попереднього тижня, з 4 по 10 січня, коли виявили 4 971 випадок.

Головна епідеміологиня Львівщини закликала мешканців області за найменших симптомів застуди звертатись до сімейного лікаря.

Реклама партнерів

«Діагноз ГРВІ можна поставити лише після того, як ПЛР-тест не виявить коронавірусу. Тому кожна людина, яка має підвищену температуру тіла, слабкість, нежить та головний біль повинна повідомити про це свого сімейного лікарня. Він організує обстеження в пунктах забору матеріалу», – пояснила епідеміологиня.

Вона зазначила, що станом на ранок 19 січня таких пунктів є 145 і їх кількість постійно збільшують.

За даними обласного лабораторного центру у Львові за минулий тиждень на ГРВІ захворіли 2206 людей, що на 540 більше, ніж попереднього тижня. Серед усіх хворих 26,9% – це діти.

В стаціонари з таким діагнозом госпіталізували 54 жителів Львівщини, у тому числі 14 дітей.

Зазначимо, що наразі на Львівщині є сприятлива епідеміологічна ситуація, адже в області лабораторно виявили лише два випадки грипу: грип В та А(H1N1), більш відомий як «свинячий» грип.

Нагадаємо, що в епідсезоні 2020-2021 в Україні будуть циркулювати чотири штами вірусів грипу. Минулого епідемічного сезону українці могли зустрітися лише зі штамом типу В Phuket, а з трьома іншими – ні.

Відтак медики наголошують: найкращий спосіб вберегтися від грипу – зробити щеплення. Вакцинація стартувала наприкінці жовтня. Україна отримає лише 665 тисяч доз вакцини.

На Львівщині є вакцини двох виробників, які захищають від чотирьох і від трьох вірусів грипу: VAXIGRIP TETRA (Франція) і ДжіСі Флю (Корея). Остання наявна чотири- і тривалентна. Купити ці вакцини у Львові можна в окремих аптеках, їхня вартість становить від 240 до 350 грн.

Не виключено, що людина може одночасно захворіти на грип і коронавірус. Також невідомо, як ці два віруси поведуть себе в організмі людини. Тому аби вберегтися від сезонного грипу, жителів Львівщини закликають робити прививки, незважаючи на пандемію COVID-19. ВООЗ також радить не нехтувати щепленням від сезонного грипу під час пандемії.

Для того, аби зробити щеплення, слід звернутись до вашого сімейного лікаря. Він має призначити конкретний час проведення вакцинації, коли буде найменше скупчення людей в медзакладі.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.