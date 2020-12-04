Вартість доставки газу не зросте вчетверо, – Львівгаз

Вартість доставки газу з початку 2021 року на Львівщині може зрости не вчетверо, а на 80% – з 0,99 грн до 1,79 грн за кубометр (без ПДВ). Остаточне рішення щодо нового тарифу має прийняти НКРЕКП на засіданні 9 грудня. Про це Львівському порталу повідомили в АТ «Львівгаз».

Так, у листопаді «Львівгаз» провів відкрите обговорення економічно обґрунтованого тарифу на розподіл (доставку) газу у 2021 році для населення і непобутових споживачів. Підприємство запропонувало підняти вартість цієї послуги до 4,14 грн за кубометр (без ПДВ), тоді як зараз споживачі сплачують 0,99 грн за кубометр (без ПДВ). Таким чином ціна мала б зрости учетверо.

Тарифи, в тому числі й на доставку газу, в Україні погоджує Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Нову вартість доставки «Львівгазу» затверджуватимуть на засіданні, яке відбудеться 9 грудня.

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Втім у «Львівгазі» Львівському порталу уточнили, що НКРЕКП розглядатиме підняття тарифу на доставку газу на рівні 1,79 грн за кубометр (без ПДВ) або 2,148 грн із ПДВ.

«Тариф, який комісія виносить на розгляд для АТ «Львівгаз», – 1,79 грн. Тобто підняття може відбутися лише на 80%, а не в чотири рази», – кажуть на підприємстві.

Підняття тарифу на доставку, як кажуть у «Львівгазі», необхідне, аби повністю покрити витрати на заміну газових мереж, що є одними з найстаріших в Україні, на ремонт і встановлення газорегулюючого обладнання, а також для підняття зарплат працівникам. Водночас оператор зауважує, що плата за доставку газу – це «інвестиція споживачів у комфорт та безпеку».

«У тариф за доставку газу закладені кошти на цілодобову роботу аварійної бригади та виклик «104», ремонт газопроводів та обладнання для них, обслуговування лічильників газу, проведення ремонту, заміни газового обладнання в оселях. Фактично плата за доставку газу – це інвестиція у комфорт та безпеку споживачів», – зауважують у «Львівгазі».

Зазначимо, що вартість доставки газу розраховується індивідуально для кожного споживача. За основу береться обсяг споживання газу за минулий «газовий рік». Цей об’єм ділять на 12 і множать на чинний тариф на доставку газу.

Наприклад, для квартири або будинку лише з газовою плитою, що споживає 120 кубометрів газу на рік, за існуючим тарифом щомісячний платіж становитиме 120/12*1,188 (тариф 0,99 та 20% ПДВ) = 11,9 грн. За новим тарифом, коли його погодить НКРЕКП, платити доведеться 21,48 грн щомісяця.

Оселя з газовою плитою та колонкою, що споживає 300 кубометрів на рік: 300/12*1,188 = 29,7 грн щомісяця. За новим тарифом – 53,7 грн.

Квартира з газовим опаленням та обсягами 1700 кубометрів на рік: 1700/12*1,188 = 168,3 грн. За новим тарифом – 304,3 грн на місяць.

Будинок із газовим опаленням та 2200 кубометрів на рік: 2200/12*1,188 = 217,8 грн на місяць. За новим тарифом – 393,8 грн.

Нагадаємо, зі січня цього року українці отримують дві платіжки: одну – за спожитий газ, іншу – за його доставку. Вартість доставки газу в Україні зросла з 1 січня 2020, а згодом – з 1 липня. У Львові ціна цієї послуги є найвищою.

Тим часом тепловики Львівщини заборгували за доставку газу 95 млн грн. Також 2/3 мешканців Львівщини мають борги за газ – користувачі не сплатили 1,7 млрд грн.

Додамо також, що наприкінці 2019 року АМКУ оштрафував «Львівгаз» на 13 млн грн за донарахування у платіжках.

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