АМКУ оштрафував «Львівгаз» на 13 мільйонів за донарахування у платіжках

Антимонопольний комітет оштрафував 16 облгазів за неправомірні донарахування побутовим споживачам об’ємів використаного природного газу та зобов’язав порушників здійснити перерахунок за минулий рік. У переліку є і «Львівгаз», якого оштрафували на 13 млн грн. Про це у Facebook повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Як йдеться у повідомленні, 16 облгазів в період з грудня 2015 року по серпень 2019 року займали монопольне (домінуюче) становище на ринках комплексної послуги з розподілу та постачання природного газу побутовим споживачам в межах відповідних територій. Крім цього, згідно із повідомленням, з жовтня 2018 по серпень 2019 року при здійсненні комерційних розрахунків донараховували об’єми використаного побутовими споживачами природного газу понад обсяги, визначені лічильниками, тобто, зловживали своїм монопольним (домінуючим) становищем на зазначеному ринку.

«Таким чином, дії зазначених компаній призвели до ущемлення інтересів споживачів, які були б неможливими за умов існування значної конкуренції на ринку», – мовиться у повідомленні Юрія Терентьєва

Так, Антимонопольний комітет наклав штрафи на:

«Вінницягаз» – 21 млн грн.

«Волиньгаз» – 13 млн грн.

«Дніпропетровськгаз» – 34 млн грн.

«Житомиргаз» – 11 млн грн.

«Закарпатгаз» – 18 млн грн.

«Запоріжгаз» – 14 млн грн.

«Івано-Франківськгаз» – 10 млн грн.

«Київоблгаз» – 49 млн грн.

«Львівгаз» – 13 млн грн.

«Миколаївгаз» – 14 млн грн.

«Рівнегаз» – 5 млн грн.

«Сумигаз» – 10 млн грн.

«Харківгаз» – 33 млн грн.

«Хмельницькгаз» – 12 млн грн.

«Чернівцігаз» – 7 млн грн.

«Чернігівгаз» – 13 млн грн.

Загальний розмір штрафів становить 278 млн грн.