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У 2020 році на Львівщині втричі поменшало спалахів гострих кишкових інфекцій

Ольга Денисяка

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Впродовж 2020 року на Львівщині зареєстрували лише чотири спалахи гострих кишкових інфекцій. Раніше в області фіксували по 12-16 таких спалахів на рік. Про це під час брифінгу 19 січня повідомила головна епідеміологиня Львівщини та очільниця обласного лабораторного центру Наталія Тімко-Іванченко, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За словами Наталії Тімко-Іванченко, під час пандемії коронавірусу інші інфекції нікуди не зникли, проте рівень захворюваності суттєво знизився. Так, впродовж минулого року захворюваність на гострі кишкові інфекції знизилась майже у три рази.

«Коронавірус навчив людей мити руки, це був один зі способів передачі інфекції. Окрім того, частина пацієнтів, у яких прояви були незначні, не звертались за медичною допомогою. Відтак вони не увійшли до статистики. Минулого року ми мали 4 спалах в області, проте раніше фіксували по 12-16 таких спалахів на рік», розповіла епідеміологиня.

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Також вона закликала мешканців Львівщини дбати про своє харчування та вживати лише ті продукти, у якості яких ви впевнені.

«Враховуючи те, що  святковий період ще триває, то я прошу не використовувати метод доїдання всього, що залишилось в холодильнику. Оскільки гострі кишкові інфекції можуть виникнути не лише тоді, коли ми споживаємо їжу брудними руками, а тоді, коли вживаємо їжу сумнівної якості», додала Наталія Тімко-Іванченко.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році Львівщина встановила антирекорд за кількістю спалахів кишкових інфекцій у закладах громадського харчування. Чому після бенкетів у ресторанах мешканці масово потрапляють на лікарняні ліжка, читайте тут.

Зокрема, у ресторані комплексу «Криве озеро» у Новояворівську отруїлися 24 людини. У частини хворих медики виявили самльмонелу. Під час святкування весілля у ресторані «Сінатра» на вул. Кульпарківській отруїлися вісім людей. У трьох із них теж висіяли сальмонелу.

Ця бактерія стала причиною отруєння й відвідувачів ресторану «Княжий двір», що у Сокільниках. Також сальмонела вклала на лікарняне ліжко людей, які наприкінці листопада 2019 року святкували весілля у кафе на Сихові.

Львівський портал писав про те, що треба знати про сальмонелу, і як вберегтися від зараження нею. Детальніше про це читайте тут.

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