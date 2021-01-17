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На Львівщині підтвердили ще 315 випадків коронавірусу

Андрій Котенський

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Станом на ранок неділі, 17 січня, на Львівщині підтверджено 67 373 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу виявлено 315 нових випадків та померло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

 

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, на Львівщині підтверджено 67373 випадки інфікування коронавірусом, з них 1949 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 536 ПЛР-тестів. Відтак, 315 — позитивні, серед них львів`ян — 179. Залишку проб у холодильнику нема.

Загалом коронавірусну інфекцію здолало 54028 пацієнтів.

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По Львову від початку пандемії Covid-19 підтвердили у 32017 осіб, з яких 25898 вже одужало, а летальних випадків — 887.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 70 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 52 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 223 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 51 пацієнт, у 4-тій міській лікарні – 1 пацієнт, у пологовому — 4 пацієнти.

Загалом в стаціонарах перебуває 401 особа: 299 з них має підтверджений Covid-19, 32 — у реанімації, 15 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу шпиталізували 18 осіб, виписано — 8 осіб.

Зауважимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього, у стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

На Новорічно-Різдвяні Свята в області прогнозували сплеск COVID-19.

Також відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.

В міністерстві охорони здоров’я України вирішили закупляти для населення китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!

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