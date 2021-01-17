На Львівщині підтвердили ще 315 випадків коронавірусу

Станом на ранок неділі, 17 січня, на Львівщині підтверджено 67 373 випадки інфікування коронавірусом. За останню добу виявлено 315 нових випадків та померло двоє людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, на Львівщині підтверджено 67373 випадки інфікування коронавірусом, з них 1949 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 536 ПЛР-тестів. Відтак, 315 — позитивні, серед них львів`ян — 179. Залишку проб у холодильнику нема.

Загалом коронавірусну інфекцію здолало 54028 пацієнтів.

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По Львову від початку пандемії Covid-19 підтвердили у 32017 осіб, з яких 25898 вже одужало, а летальних випадків — 887.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 70 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 52 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 223 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 51 пацієнт, у 4-тій міській лікарні – 1 пацієнт, у пологовому — 4 пацієнти.

Загалом в стаціонарах перебуває 401 особа: 299 з них має підтверджений Covid-19, 32 — у реанімації, 15 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу шпиталізували 18 осіб, виписано — 8 осіб.

Зауважимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього, у стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

На Новорічно-Різдвяні Свята в області прогнозували сплеск COVID-19.

Також відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.

В міністерстві охорони здоров’я України вирішили закупляти для населення китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!

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