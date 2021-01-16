Від коронавірусу на Львівщині померло ще 10 людей

Станом на ранок суботи, 16 січня, на Львівщині зафіксовано 67 058 випадків коронавірусу. Лише за останню добу виявили 485 нових хворих та померло ще 10 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, станом на ранок 16 січня на Львівщині підтверджено 67 058 випадків інфікування коронавірусом, з них 1947 — летальні. За вчорашню добу лабораторні центри провели 1419 ПЛР-тестів. Відтак, 485 — позитивні, серед них львів`ян — 236.

Залишку проб у холодильнику немає.

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Загалом 53345 пацієнтів одужало. По Львову за цей період Covid-19 підтвердили у 31839 осіб, з яких 25682 вже одужало і летальних випадків — 882.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 70 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 50 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги — 220 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 47 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 1 пацієнт, у пологовому — 4 пацієнтки. Загалом в стаціонарах перебуває 392 особи: 293 з них мають підтверджений Covid-19, 30 — у реанімації, 12 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 32 особи, виписано — 37.

Зауважимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок січня – до 34,8%.

Крім цього, у стаціонарах Львівської області 85% ліжок для хворих на коронавірус забезпечені киснем, що відповідає нормі, яку встановило МОЗ.

Втім на новорічно-різдвяні свята в області прогнозували сплеск COVID-19.

Наразі відомо, що 53 мешканці Львівщини вдруге перехворіли на коронавірус.

Варто також додати, що у Степанова вирішили закупляти для українців китайську вакцину компанії Sinovac Biotech по 17,85 доларів за дозу. Ефективність цієї вакцини всього 50%, у той же час на ринку Європи доступні препарати з понад 90% ефективності та ціною – 3 долари за дозу, тобто в понад 5 раз дешевше!

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