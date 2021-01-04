Степанов прогнозує Covid-сплеск після святкування Нового року

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов припускає, що після святкування Нового року в Україні побільшає хворих на коронавірус. Про це він у понеділок, 4 січня, заявив під час наради з Володимиром Зеленським, передає пресслужба президента.

Максим Степанов відзначив, що зараз в Україні поменшало хворих на пневмонію: за останній тиждень (кінець грудня – початок січня) зафіксували 19,5 тисяч випадків, тоді як з 9 по 15 листопада їх було майже 39 тисяч.

Водночас очільник МОЗ вважає, що після новорічних свят є ймовірність росту захворюваності на COVID-19. Крім коронавірусу, очікується збільшення кількості хворих на грип та ГРВІ.

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Відтак президент Володимир Зеленський дав доручення «всебічно проаналізувати динаміку захворюваності на COVID-19 після святкування Нового року».

Нагадаємо, наприкінці грудня – на початку січня коронавірусом в Україні інфікувались більше 47 тисяч людей. Хоча протягом попереднього тижня, 21-27 грудня, фіксували майже 60 тисяч нових вхорих. Такий спад захворюваності Максим Степанов пов’язує зі святкуванням Різдва та Нового року, коли, на його думку, українці менше звертаються до лікарів.

Станом на 4 січня коронавірусом в Україні заразились 1 078 251 людина. За останню добу виявили 4 158 нових хворих.

Як писав Львівський портал, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Потім у МОЗ казали, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун. На повний локдаун Україна йде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Додамо, що сплеск COVID-19 на Львівщині прогнозують на новорічно-різдвяні свята.

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