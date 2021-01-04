Covid в Україні: за добу захворіли 4 158 людей

В Україні станом на ранок 4 січня на коронавірус захворіло 1 078 251 особа. Зокрема, минулої доби COVID діагностували у 4 158 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Від початку пандемії в Україні коронавірус підтвердили у 1 078 251 людини. З них 733 558 громадян одужали та 18 927 померли від ускладнень коронавірусної хвороби. Зокрема, 4 693 пацієнти одужали, а 73 — померли від ускладнень за минулу добу.
Кількість захворювань в регіонах:
- Київ – 113 523 (+504)
- Одеська область – 72 600 (+285)
- Харківська область – 70 343 (+63)
- Львівська область – 62 915 (+352)
- Київська область – 60 842 (+301)
- Дніпропетровська область – 59 931 (+234)
- Запорізька область – 55 546 (+528)
- Івано-Франківська область – 43 692 (+104)
- Рівненська область – 41 632 (+54)
- Сумська область – 41 536 (+39)
- Чернівецька область – 40 637 (+134)
- Житомирська область – 40 098 (+91)
- Хмельницька область – 39 972 (+26)
- Черкаська область – 40 025 (+300)
- Донецька область – 37 560 (+162)
- Полтавська область – 37 119 (+269)
- Тернопільська область – 34 406 (+72)
- Пропустить через 13
- Волинська область – 33 488 (+83)
- Миколаївська область – 32 473 (+314)
- Чернігівська область – 30 550 (+45)
- Закарпатська область – 28 535 (+50)
- Вінницька область – 22 921 (+54)
- Херсонська область – 18 234 (+75)
- Луганська область – 11 020 (+12)
- Кіровоградська область – 8 573 (+7)
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, на початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.
Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.
На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.
Нещодавно міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.
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Ольга Денисяка