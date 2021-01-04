У МОЗ пояснили, чому в Україні поменшало хворих на Covid-19

Упродовж останнього тижня в Україні поменшало нових випадків коронавірусу. Зниження цих показників у МОЗ пов’язують із новорічно-різдвяними святами. Про це 4 січня під час брифінгу зазначив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Наприкінці грудня – на початку січня в Україні на коронавірус захворіли 47 877 осіб. У порівнянні з попереднім тижнем, 21-27 грудня, цей показник був значно вищим – 59 381 випадок.

«Був тиждень свят, ми всі святкували, і, зрозуміло, що про це говорять цифри… Так ми влаштовані, українці, що не дуже хочемо на вихідний або на свята звертатися за медичною допомогою, звертатися до лікарів», – сказав Степанов.

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Міністр охорони здоров’я також порадив українцям не відкладати похід до лікаря,а звертатися за допомогою відразу при появі перших симптомів хвороби.

Нагадаємо, що станом на ранок 4 січня в Україні підтверджено 4 158 нових випадків коронавірусу. Загалом в Україні захворіли 1 078 251 особа.

На початку листопада у МОЗ заявляли, що ситуація з поширенням COVID-19 в Україні наближається до критичної. Після введення карантину вихідного дня захворюваність в країні дещо стабілізувалась.

Втім у МОЗ кажуть, що вже на початку січня коронавірусом за добу заражатимуться близько 20 тисяч українців. Саме тому й потрібен повний локдаун.

На повний локдаун Україна піде після Різдва – з 8 по 24 січня включно. Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно Максим Степанов заявляв, що Україна не перенесе локдаун, навіть якщо захворюваність суттєво впаде.

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