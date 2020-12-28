На коронавірус захворіли 60 тисяч мешканців Львівщини

На Львівщині станом на ранок 28 грудня коронавірус підтвердили у 60 005 осіб. Зокрема, за минулу добу виявлено 207 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 60 005 осіб. Водночас від ускладнень, спричинених коронавірусом, вже померло 1 732 людини (+12 за минулу добу). Натомість 45 090 хворих вже одужало (+812 за минулу добу).

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 376 ПЛР-тестів, з них 207 – позитивні. Серед них львів`ян – 54. Залишку проб у холодильнику нема.

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У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 91 пацієнт, у 1-ій міській клінічній лікарні – 61 пацієнт, у лікарні швидкої медичної допомоги – 213 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні – 69 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні – 2 пацієнти, у пологовому – 9 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах міста перебуває 445 осіб: 324 з них мають Covid-19, 29 – у реанімації, 11 людей підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу до медзакладів поступило 14 осіб, виписано – 3.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.