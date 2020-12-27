Вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID

У Великій Британії вчені з Університетського коледжу Лондона (UCLH) випробовують новий препарат Storm Chaser, який потенційно може давати швидкий імунітет до коронавірусу. Про це повідомляє УП з посиланням The Guardian.

Storm Chaser ( «Штормовий мисливець») розроблений UCLH спільно з фармацевтичною компанією Astrazeneca, яка раніше спільно з Оксфордським університетом випустила свою вакцину від коронавірусної інфекції.

Препарат є коктейлем з антитіл до SARS-CoV-2, він вводиться в організм у два етапи.

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Вчені відзначають, що імунна відповідь на ін’єкцію такої суміші виникне вже протягом декількох днів, в той час, як уже схвалені вакцини стимулюють вироблення антитіл протягом місяця.

Розробники Storm Chaser очікують, що в разі успішних випробувань, ліки допоможуть пацієнтам лікарень і мешканцям будинків для літніх людей, щоб запобігти спалахам коронавірусу.

Вчені прогнозують, що препарат буде забезпечувати людям захист від зараження на період від 6 до 12 місяців.

На даний момент Storm Chaser знаходиться на першій фазі клінічних випробувань на людях, коктейль з антитіл ввели десяти добровольцям. У разі схвалення регуляторами, препарат може надійти в арсенал лікарів вже до весни наступного року.

Вірусолог Лондонського університетського коледжу доктор Кетрін Хуліхан, яка очолює дослідження препарату, зазначила, що Storm Chaser може стати хорошим доповненням до арсеналу вже наявних засобів для боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв Львівський портал, Велика Британія 8 грудня першою з країн Заходу розпочала програму масової вакцинації населення від коронавірусу. Наразі у Великобританії вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцину від коронавірусу вже доставили в усі країни Європейського союзу, вакцинація стартує у неділю, 27 грудня.

Що стосується України, то влада затвердила дорожню карту вакцинації від COVID в Україні у 2021-2022 роках. Планується, що протягом цього часу вакцинацією охоплять 50% населення.

Раніше в Україні вже затвердили план вакцинації від COVID. Про те, хто та коли отримає щеплення, читайте за посиланням.

Також Кабінет Міністрів України виділив з Фонду боротьби з COVID-19 1,3 млрд грн для закупівлі вакцин та забезпечення імунопрофілактики населення проти коронавірусу.