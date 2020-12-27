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На Львівщині за добу виявили 246 випадків COVID

Соломія Головіна

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На Львівщині станом на ранок 27 грудня коронавірус підтвердили у 59 798 осіб. Зокрема, за минулу добу виявлено 246 випадків COVID-19 (серед них – 191 львів’ян). Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 59 798 осіб. Водночас від ускладнень, спричинених коронавірусом, вже померло 1 720 людей (+11 за минулу добу). Натомість 44 278 хворих вже одужало (+424 за минулу добу). По місту за цей період COVID-19 підтвердили у 27 544 осіб, з яких 19 462 вже одужало, а летальних випадків – 771.

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За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри провели 376 ПЛР-тестів, з них 246 –  позитивні. Серед них львів`ян –  191. Залишку проб у холодильнику нема.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 89 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні –  60 пацієнтів, у лікарні швидкої медичної допомоги – 209 пацієнтів, у 5-тій міській клінічній лікарні –  69 пацієнтів, у 4-тій міській лікарні –  2 пацієнти, у пологовому –  9 пацієнтів.

Загалом в стаціонарах перебуває 438 осіб: 319 з них має коронавірус, 30 –  у реанімації, 12 осіб підключено до апаратів ШВЛ. За останню добу поступило 12 осіб.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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