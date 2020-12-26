Коронавірус на Львівщині: за добу – 676 нових хворих та 85 одужань

На Львівщині станом на ранок 26 грудня коронавірус виявлено у 59 551 особи. Зокрема, за минулу добу діагностовано 676 випадків COVID-19. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За весь час COVID-19 підтверджено у 59 551 особи. Водночас від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло 1 709 людей (+11 за минулу добу). Натомість одужали 43 854 особи (+85).

За попередню добу в області провели 822 дослідження на коронавірус, з них – 676 позитивних (354 львів’ян).

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Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.