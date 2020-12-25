COVID на Львівщині: у яких лікарнях найбільше хворих?

На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1378 людей. З них 136 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.
Зазначимо, за увесь час пандемії COVID підтверджено у 58 875 осіб. За попередню добу виявили 503 нових хворих. В стаціонарах знаходяться 1738 хворих. З них 136 перебувають у реанімаціях, ще 31 пацієнт підключений до апарату штучної вентеляції легень.
Станом на сьогодні лікарні Львівщини заповнені таким чином:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова- 209
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 119
- у Центрі легеневого здоров’я – 136
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 95
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 95
- у 8 міській лікарні Львова – 82
- у 5 міській лікарні Львова – 69
- у 1 міській лікарні Львова – 57
- у Стрийській міській лікарні – 53
- у Рудківській лікарні – 50
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 46
- у Стебницькій міській лікарні – 45
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 43
- у Буській центральній районній лікарні – 38
- у Жовківській центральній районній лікарні – 37
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 37
- у Сокальській центральній районній лікарні – 34
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 31
- у Самбірській центральній районній лікарні – 27
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ “Укрзалізниця” – 13
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 8
- у 1-му пологовому будинку – 7
Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.
Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
Нагадаємо, на Львівщині три тижні працювала міжвідомча комісія, яка перевіряла заклади охорони здоров’я, де лікуються хворі із коронавірусом. Було перевірено 23 лікарні і виявлено порушення в роботі усіх закладів, окрім Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».
Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.
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Вероніка Рой