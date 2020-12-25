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COVID на Львівщині: у яких лікарнях найбільше хворих?

Вероніка Рой

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На Львівщині в стаціонарах лікарень, які відведені для лікування хворих на коронавірус, перебуває 1378 людей. З них 136 – у реанімаціях. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначимо, за увесь час пандемії COVID підтверджено у 58 875 осіб. За попередню добу виявили 503 нових хворих. В стаціонарах знаходяться 1738 хворих. З них 136 перебувають у реанімаціях, ще 31 пацієнт підключений до апарату штучної вентеляції легень.

Станом на сьогодні лікарні Львівщини заповнені таким чином:

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  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова-  209
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих –  119
  • у Центрі легеневого здоров’я –  136
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні –  95
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи –  95
  • у 8 міській лікарні Львова  – 82
  • у 5 міській лікарні Львова  –  69
  • у 1 міській лікарні Львова –  57
  • у Стрийській міській лікарні – 53
  • у Рудківській лікарні – 50
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 46
  • у Стебницькій міській лікарні – 45
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 43
  • у Буській центральній районній лікарні –  38
  • у Жовківській центральній районній лікарні –  37
  • у Жидачівській центральній районній лікарні –  37
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 34
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 31
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 27
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ “Укрзалізниця” – 13
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» –  8
  • у 1-му пологовому будинку – 7

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Нагадаємо, на Львівщині три тижні працювала міжвідомча комісія, яка перевіряла заклади охорони здоров’я, де лікуються хворі із коронавірусом. Було перевірено 23 лікарні і виявлено порушення в роботі усіх закладів, окрім Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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