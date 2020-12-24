У роботі майже всіх covid-лікарень Львівщини виявили порушення

Впродовж трьох тижнів на Львівщині працювала міжвідомча комісія, яка перевіряла заклади охорони здоров’я, які надають допомогу пацієнтам із коронавірусом. Комісія перевірила 23 лікарні і виявила порушення в роботі усіх закладів, окрім Львівської обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ». Про це повідомили 24 грудня під час брифінгу у Львівській ОДА за підсумками роботи міжвідомчої комісії щодо перевіри лікарень, передає кореспондент Львівського порталу.

Після нещасного випадку у Жовківській районній лікарні, коли через знеструмлення померли двоє пацієнтів, Львівська ОДА створила комісію, яка перевірила усі covid-установи. З 3 до 18 грудня комісія обстежила 23 медзаклади: 10 у Львові та 13 в області. Під час перевірки виявили порушення у роботі електропостачання та відсутність деякої документації.

До складу комісії увійшли представники департаменту охорони здоров’я, паливно-енергетичного комплексу, Держпраці, та представники районних держадміністрацій.

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Комісія ЛОДА не має жодних зауважень щодо електропостачання та технічної документації до лікарні «ОХМАТДИТ». Також низка закладів отримала лише незначні зауваження щодо технічної документації.

«Лікарня «ОХМАТДИТ» відповідає всім технічним та документальним вимогам, тому ми не маємо до неї жодних зауважень. Також є заклади, де все добре з технікою, але необхідно доопрацювати технічні документацію. Це – лікарня швидкої допомоги Львова, 8 та 5 клінічні лікарні і пологовий будинок №1», – пояснив заступник директора депаратменту паливно-енергетичного комплексу Львівської ОДА Мар’ян Мороз.

Також Мар’ян Мороз наголосив на тому, що у більшості медзакладів відсутня експлуатаційно-технічна документація. Також є порушення з електропостачанням.

«Більшості медзакладів необхідно доопрацювати експлуатаційно-технічну документацію щодо діючих електростанцій, тобто договори з Львівобленерго. У деяких лікарнях не зазначені діючі автономні електростанції, які є в медзакладах. Крім того у лікарнях електроприймачі заживлені за схемою, яка не відповідає вимогам першої категорії надійності. Третя група зауважень стосується наявності автоматичного керування та перемикання самими дизельними установками у медзакладі» – розповів Мар’ян Мороз.

Держпраці також виявило ряд порушень: у лікарнях є працівники, які не пройшли відповідне навчання, окрім того у медзакладах відсутні пожежні щити та попереджувальні надписи.

«Через збільшення потреби у киснезабезпеченні лікарні працевлаштовують нових фахівців, які мусять пройти відповідне навчання. У деяких лікарнях такі спеціалісти навчання не пройшли. Окрім того, виявили відсутність написів, попереджень, пожежних щитів тощо», – повідомив начальник відділу упраління нагляду промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки Головного управління Держпраці у Львівській області Віктор Курило.

Директор департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис додав, що керівник кожного медзакладу отримав документ, де вказані недоліки та терміни їх усунення. Згодом лікарні знову перевірять, чи усунули вони всі вказані недоліки.

«Кожен медзаклад має час, аби виправити усі зауваження. Коли термін підійде до завершення, ми знову перевіримо лікарні», – пояснив Орест Чемерис.

Як повідомляв Львівський портал, 27 листопада у Жовківській центральній районній лікарні Львівської області двоє пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли після того, як у реанімаційному відділенні було відсутнє електропостачання.

Детальніше про цей випадок можна прочитати у статті Львівського порталу: «Смертельне знеструмлення Жовківської лікарні. Хто винен».

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