На Львівщині COVID підхопили ще 466 людей. Звідки хворі?

Станом на ранок четверга, 24 грудня, на Львівщині 58 372 лабораторно підтверджених випадки коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 466 нових хворих. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

За попередню добу в області провели 1574 досліджень на коронавірус, з них 466 виявилися позитивними. Найбільше хворих минулої доби виявили у Львові (334), у Яворівському (25) та Золочівському (23) районах.

За увесь час COVID-19 підтверджено у 58372 особи. Від ускладнень інфекції померло 1689 людей (+18 за останню добу). Одужали від коронавірусної інфекції 43 133 осіб (+312 за минулу добу).

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Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 22 грудня – до 39,8%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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