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Як виглядає різдвяна шопка у центрі Львова. Фотофакт

Соломія Головіна

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У Львові на площі Ринок вже змонтували різдвяну шопку. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила речниця Львівської міської ради Христина Процак, опублікувавши фото.

 

Як відомо, що шопку почали монтувати перед входом у Ратушу 23 грудня. Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова.

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Інсталяція з фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, – одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку зробив торік скульптор Антон Лубій.

Нагадаємо, донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Міський голова Львова Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановили, також буде традиційне встановлення шопки і Дідуха. Не обійшлося і без традиційного Різдвяного ярмарку. Але його фактично «подрібнили» на 6-8 менших локацій і назвали «святковою вуличною торгівлею». Всі деталі – за цим посиланням.

Андрій Садовий запевнив, що попри запланований локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

З програмою заході на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитися за посиланням.

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Фото: Facebook/Христина Процак

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