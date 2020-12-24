Лікарні Львівщини відмовляються від використання кисневих балонів

Станом на ранок 24 грудня понад 77% ліжок для хворих на коронавірус на Львівщині забезпечені киснем. Через збільшення потреби у кисні більшість закладів відходять від використання балонів. Натомість акцент роблять на збільшенні кисневих точок. Про це 24 грудня під час брифінгу розповів керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами посадовця, у зв’язку із збільшенням лікарнями потреби у кисню, фактично всі заклади, які лікують хворих на коронавірус, відходять від використання балонів. Натомість акцент роблять на централізованому забезпеченні киснем, збільшенні кисневих точок.

«Фактично ми будемо відмовлятись від балонів, бо при таких споживаннях як зараз, треба дуже швидко проводити їх заміну. Відтак, вони не дають необхідного ефекту у лікуванні тяжких клінічних випадків пацієнтів. Балони будуть для закладів резервним варіантом», – розповів Орест Чемерис.

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Також він додав, що вже замовлені великі ємності для кисню. Ще до кінця року їх мають отримати опорні медичні заклади.

«В нас є заклади, в яких вже фактично готова киснева мережа, потребує лише поставити резервуар, газифікатор і запустити їх в дію», – зазначив керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА.

Як повідомляв Львівський поратлю, у стаціонарах Львівської області є 3645 ліжок для хворих на COVID-19. Серед них понад 2800 ліжок вже мають доступ до кисневої мережі, тобто 77%. Хоча норма, встановлена МОЗ України, – мінімум 80% ліжок.

Раніше у ЛОДА пояснювали, що процес збільшення кисневої мережі лікарень затягується через брак підприємств, які виконують подібні роботи. На обладнання киснем 80% ліжок у стаціонарах піде кілька місяців.

На закупівлю і обладнання стаціонарів кисневими точками на рівні 80% Львівщина отримала із держбюджету додатково майже 51 млн грн.

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