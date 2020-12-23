На площі Ринок почали встановлювати шопку

23 грудня на площі Ринок перед входом в Ратушу почали монтувати авторську інтерактивну різдвяну шопку. Сценка шопки складається із п’яти двометрових фігур, вирізьблених із тополі, які розмальовували діти зі Львова. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Інсталяція з фігурами біблійних персонажів, де зображена сцена народження Ісуса Христа, – одна із найпопулярніших різдвяних традицій у Європі. Авторську інтерактивну шопку зробив торік скульптор Антон Лубій.

Реклама партнерів

Усі охочі зможуть зайти всередину, роздивитись чи зробити фото. Урочисте відкриття шопки відбудеться завтра, 24 грудня, о 18:00 год. на площі Ринок на участі гурту KYRBASY.

Нагадаємо, донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановлять, також буде традиційне встановлення шопки і Дідуха.

Нещодавно стало відомо, що, незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові таки буде. Але його фактично «подрібнили» на 6-8 менших локацій і назвали «святковою вуличною торгівлею». Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно Андрій Садовий запевнив, що попри запланований локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

З програмою заході на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитися за посиланням.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР