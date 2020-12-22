Старосамбірська районна лікарня прийматиме хворих на covid

Незабаром Старосамбірська районна лікарня та Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті почнуть приймати хворих на коронавірусну інфекцію. Про це під час брифінгу у вівторок, 22 грудня, розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

«Наразі є два заклади, що внесені в перелік covid-лікарень, але ще не почали приймати пацієнтів. Це – Старосамбірська районна лікарня та Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті. Лікарні почнуть приймати хворих, коли вийде відповідний указ департаменту охорони здоров’я», – повідомив посадовець.

Також він зазначив, що у Львівській клінічній лікарні на залізничному транспорті облаштували 100 ліжкомісць з для хворих на коронавірусну інфекцію.

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«Зараз у цій лікарні проходять лікування працівники залізниці, в яких в процесі лікування виявили covid. У медзакладі підготували 100 ліжок, з них 69 мають доступ до кисневої мережі», – додав Орест Чемерис.

Загалом на Львівщині завантаженість ліжкової мережі становить 39,8%. Наразі зайнято 1 451 ліжко з 3645.

Нагадаємо, раніше АТ «Укрзалізниця» заявили, що лікарні залізниці прийматимуть хворих на коронавірус у разі додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн. Гроші необхідні для забезпечення залізничних лікарень медичним обладнанням і киснем, закупівлі апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту.

Як повідомляв Львівський портал, наразі хворих на коронавірусну інфекцію приймають 22 медзаклади Львівщини.

Зазначимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Також на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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