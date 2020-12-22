ОСТАННІ НОВИНИ

Старосамбірська районна лікарня прийматиме хворих на covid

Ольга Денисяка

|

Незабаром Старосамбірська районна лікарня та Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті почнуть приймати хворих на коронавірусну інфекцію. Про це під час брифінгу у вівторок, 22 грудня, розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«Наразі є два заклади, що внесені в перелік covid-лікарень,  але ще не почали приймати пацієнтів. Це – Старосамбірська районна лікарня та Львівська клінічна лікарня на залізничному транспорті. Лікарні почнуть приймати хворих, коли вийде відповідний указ департаменту охорони здоров’я», – повідомив посадовець.

Також він зазначив, що у Львівській клінічній лікарні на залізничному транспорті облаштували 100  ліжкомісць з для хворих на коронавірусну інфекцію.

Реклама партнерів

 

«Зараз у цій лікарні проходять лікування працівники залізниці, в яких в процесі лікування виявили covid. У медзакладі підготували 100 ліжок, з них 69 мають доступ до кисневої мережі», – додав Орест Чемерис.

Загалом на Львівщині завантаженість ліжкової мережі становить 39,8%. Наразі зайнято 1 451 ліжко з 3645.

Нагадаємо, раніше АТ «Укрзалізниця» заявили, що лікарні залізниці прийматимуть хворих на коронавірус у разі додаткового фінансування в розмірі 82 млн грн. Гроші необхідні для забезпечення залізничних лікарень медичним обладнанням і киснем, закупівлі апаратів ШВЛ, кисневих концентраторів та засобів індивідуального захисту.

Як повідомляв Львівський портал, наразі хворих на коронавірусну інфекцію приймають 22 медзаклади Львівщини.

Зазначимо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%.

Наразі 77% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Також на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая
Анастасія ПИЖ
Святкове диво: «АТБ» допомагає тисячам українських родин потішити дитину в День святого Миколая

День святого Миколая – це свято, яке уособлює маленьке диво. По одній із оповідей усе розпочалося ще в далекій давнині, ...

Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая
Дарина ВОЗНЯК
Центр біржових технологій привітав дітей з малозабезпечених родин із Днем святого Миколая

День святого Миколая – одне з найулюбленіших свят українських дітлахів. Та не всі вони мають нагоду відчути святковий ду...

Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Смачно та корисно: чим здивувати близьких на новорічні свята у Львові

На новорічні та різдвяні свята мешканці Львівщини традиційно збирають за одним столом рідних людей і найближчих друзів. ...

Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення
Соломія ГОЛОВІНА
Імунітет проти COVID. Корисні лайфхаки для його зміцнення

Ось уже майже рік, як в світі вирує пандемія коронавірусу. Поки всі ми з нетерпінням чекаємо на вакцину, дуже важливо зн...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...