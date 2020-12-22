Садовий одужав від COVID

Мер Львова Андрій Садовий одужав від коронавірусної інфекції. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Сьогодні маю перший повноцінний робочий день після першого в житті лікарняного. За 15 років ніколи не хворів так, щоб залишатись вдома. Цікавий досвід. Кожна людина переносить ковід по-своєму. Тому не буду нікому радити, які препарати вживати, бо хвороба і симптоматика дуже різна і персональна. Лікар каже, що в організмі вже виробились антитіла і я можу працювати», – написав мер.

Він додав, що у середу, 23 грудня, планують провести сесію міськради Львова, де сформують депутатські комісії, оберуть секретаря ради. В четвер, 24 грудня, проведуть бюджетну сесію.

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Нагадаємо, перші засідання новообраної Львівської міськради VIII скликання відбулись 24 листопада та 4 грудня. Під час них депутати і голова Львівської ОТГ Андрій Садовий склали присяги, але секретаря ради і склад профільних депутатських комісій так і не визначили. Це мали б зробити на сесії, яка була запланована на 10 грудня.

Через коронавірус в Андрія Садового засідання мали продовжити у п’ятницю, 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая. Саме на ньому нарешті збирались прийняти низку кадрових рішень, зокрема, обрати секретаря ради та голів депутатських комісій.

До речі, крісло секретаря міськради Львова Садовий запропонував представнику найбільшої фракції – «Європейської солідарності». Втім замість свого депутата, «ЄС» пропонує на цю посаду 40-річного «свободівця» Маркіяна Лопачака.

Щодо профільних комісій Львівської міськради, то депутати пропонують збільшити їхню кількість із 10 до 12.

Львівський портал писав про те, як між депутатами триває боротьба за профільні комісії міськради Львова. Детальніше читайте за цим посиланням.

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