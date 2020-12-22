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Covid на Львівщині: за добу одужало більше людей, ніж захворіло

Наталя Дуляба

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Станом на ранок вівторка, 22 грудня, коронавірус підтвердили у 57 401 мешканця Львівщини. За минулу добу виявили 448 нових хворих, тоді як одужали 625 людей. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Так, станом на 22 грудня коронавірус на Львівщині підхопили вже 57 401 людина.

Протягом понеділка, 21 грудня, лабораторні центри провели 831 ПЛР-тест, із яких позитивними виявились 448, тобто майже 54% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 270 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1649 людей (+6 за останню добу). Побороти недугу зуміли 42 455 пацієнтів (+625 за минулу добу).

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 18 грудня він становить 40%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята прогнозують сплеск COVID-19.

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