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У яких лікарнях Львівщини найбільше хворих на COVID

Вероніка Рой

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Станом на 19 грудня завантаженість стаціонарів, відведених для лікування хворих на COVID, становить 40,8%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

 

За даними Львівської ОДА, у стаціонарах лікарень області наразі перебуває 1441 пацієнт з коронавірусною інфекцією. Також 130 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях, ще 23 людей підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Розподіл хворих на COVID по лікарнях області такий:

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  • у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 195
  • у Центрі легеневого здоров’я – 155
  • у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 129
  • у Львівській обласній інфекційній лікарні – 103
  • у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи –  97
  • у 8 міській лікарні Львова   – 88
  • у 1 міській лікарні Львова  –  72
  • у 5 міській лікарні Львова   –  65
  • у Стрийській міській лікарні – 64
  • у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 49
  • у Перемишлянській центральній районній лікарні – 49.
  • у Пустомитівській центральній районній лікарні –  47
  • у Рудківській лікарні – 46
  • у Жидачівській центральній районній лікарні –  46
  • у Стебницькій міській лікарні – 39
  • у Сокальській центральній районній лікарні – 39
  • у Львівській обласній клінічній лікарні – 38
  • у Буській центральній районній лікарні – 35
  • у Жовківській центральній районній лікарні –  33
  • у Самбірській центральній районній лікарні – 29
  • у 1-му пологовому будинку – 11
  • у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6
  • у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 6

Нагадаємо, станом на ранок середи, 19 грудня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 52 442 людям. За минулу добу виявили 582 нових хворих.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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