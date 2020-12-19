У яких лікарнях Львівщини найбільше хворих на COVID

Станом на 19 грудня завантаженість стаціонарів, відведених для лікування хворих на COVID, становить 40,8%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

За даними Львівської ОДА, у стаціонарах лікарень області наразі перебуває 1441 пацієнт з коронавірусною інфекцією. Також 130 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях, ще 23 людей підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Розподіл хворих на COVID по лікарнях області такий:

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у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 195

у Центрі легеневого здоров’я – 155

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 129

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 103

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 97

у 8 міській лікарні Львова – 88

у 1 міській лікарні Львова – 72

у 5 міській лікарні Львова – 65

у Стрийській міській лікарні – 64

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 49

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 49.

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47

у Рудківській лікарні – 46

у Жидачівській центральній районній лікарні – 46

у Стебницькій міській лікарні – 39

у Сокальській центральній районній лікарні – 39

у Львівській обласній клінічній лікарні – 38

у Буській центральній районній лікарні – 35

у Жовківській центральній районній лікарні – 33

у Самбірській центральній районній лікарні – 29

у 1-му пологовому будинку – 11

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 6

Нагадаємо, станом на ранок середи, 19 грудня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 52 442 людям. За минулу добу виявили 582 нових хворих.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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