У яких лікарнях Львівщини найбільше хворих на COVID

Станом на 19 грудня завантаженість стаціонарів, відведених для лікування хворих на COVID, становить 40,8%. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.
За даними Львівської ОДА, у стаціонарах лікарень області наразі перебуває 1441 пацієнт з коронавірусною інфекцією. Також 130 пацієнтів лікують у реанімаційних відділеннях, ще 23 людей підключені до апаратів штучної вентеляції легень.
Розподіл хворих на COVID по лікарнях області такий:
- у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 195
- у Центрі легеневого здоров’я – 155
- у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 129
- у Львівській обласній інфекційній лікарні – 103
- у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 97
- у 8 міській лікарні Львова – 88
- у 1 міській лікарні Львова – 72
- у 5 міській лікарні Львова – 65
- у Стрийській міській лікарні – 64
- у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 49
- у Перемишлянській центральній районній лікарні – 49.
- у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47
- у Рудківській лікарні – 46
- у Жидачівській центральній районній лікарні – 46
- у Стебницькій міській лікарні – 39
- у Сокальській центральній районній лікарні – 39
- у Львівській обласній клінічній лікарні – 38
- у Буській центральній районній лікарні – 35
- у Жовківській центральній районній лікарні – 33
- у Самбірській центральній районній лікарні – 29
- у 1-му пологовому будинку – 11
- у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 6
- у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 6
Нагадаємо, станом на ранок середи, 19 грудня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 52 442 людям. За минулу добу виявили 582 нових хворих.
Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.
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Вероніка Рой