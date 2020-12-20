На зарплати гірникам Львівщини скерували понад 200 млн грн

У п’ятницю, 18 грудня, було скеровано понад 200 млн грн на зарплати гірникам ДП «Львівугілля» за бюджетною програмою «Реструктуризація вугільної галузі». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Фінансовий ресурс у сумі 219 млн грн скерували на виплату заробітної плати гірникам ДП «Львівугілля». У ЛОДА запевняють, що кошти вже надходять на особові рахунки працівників.

Завдяки цим коштам мають на 100% виплатять заробітну плату усім працівникам держпідприємства за жовтень та листопад 2020 року.

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Зазначимо, що на території області працює 7 шахт, 6 з них у складі державного підприємства «Львівугілля». Це шахти «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостівська», «Межирічанська» та «Степова».

Нагадаємо, нещодавно 75 гірників на Львівщині спустилися під землю, проте відмовилися приступати до роботи. Вони вимагають погашення зарплатної заборгованості. У ЛОДА відреагували на пікет гірників, зазначивши, що заборгованість буде погашена. Відтак шахтарі припинили пікет.

Додамо, що працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Через борги із зарплати 28 серпня на шахті «Надія» розпочалась підземна акція протесту. Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримували зарплату. Борг сягнув 61,54 млн грн. Наприкінці жовтня гірникам шахти «Надія» погасили заборгованість із заробітної плати.

Також у держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент.

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