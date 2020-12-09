У ЛОДА обіцяють, що заборгованість по шахтарських зарплатах буде погашена

Шахтарям Львівщини погасять заборгованість із державного бюджету та від реалізації продукції. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Власне перший заступник голови Львівської ОДА Андрій Годик Сьогодні 9 грудня зустрівся із керівниками шахт та профспілок Львівщини. Під цієї зустрічі зокрема обговорили ситуацію із заборгованістю заробітної плати шахтарям Львівщини.

Зазначається, що із врахуванням листопада заборгованість перед гірниками області становить понад 300 млн грн. Її погасять із державного бюджету, а також від реалізації вугільної продукції.

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«До 25 грудня надійдуть кошти для погашення заборгованості в межах державного бюджету. Це передбачено змінами до бюджету, які прийняла Верховна Рада 17 листопада», – розповів Андрій Годик.

Нагадаємо, згідно з цим документом виділять 1,4 млрд грн на всю Україну. Це кошти на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Йдеться в тому числі й про державні шахти Львівщини, які є у складі ДП «Львівугілля». Окрім цього, частину заборгованості погасять за рахунок доходу за відвантажену продукцію.

Як розповів керівник ДП «Львівугілля» Олег Акімов, станом на сьогодні борг за відвантажену продукцію перед підприємством становить 68 млн грн.

«Львівська ОДА разом з керівництвом підприємства, профспілками буде комунікувати з Центренерго щодо закриття заборгованості, адже саме від них залежить своєчасність розрахунків за відвантажену продукцію», – додав Андрій Годик.

Надходження цих коштів очікують до кінця тижня.

«Питання виплати заробітної плати шахтарям на постійному контролі голови Львівської ОДА. Ми постійно комунікуємо з урядом, Офісом президента, профільними міністерствами щодо вирішення цієї ситуації», – резюмував Андрій Годик.

Як повідомляв Львівський портал, ввечері 8 грудня 75 гірників на Львівщині спустилися під землю, проте відмовилися приступати до роботи. Вони вимагають погашення зарплатної заборгованості.

Додамо, що працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

Через борги із зарплати 28 серпня на шахті «Надія» розпочалась підземна акція протесту. Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримували зарплату. Борг сягнув 61,54 млн грн. Наприкінці жовтня гірникам шахти «Надія» погасили заборгованість із заробітної плати.

Також у Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент.

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