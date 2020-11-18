У Держбюджеті виділили кошти на зарплати шахтарям Львівщини

У Держбюджеті передбачили 1,4 млрд грн на виплату зарплати гірникам до кінця року та погашення заборгованості, що виникла на даний момент. Йдеться в тому числі й про державні шахти Львівщини, які є у складі ДП «Львівугілля». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Джерелом коштів будуть обов’язкові виплати НАК «Нафтогаз» та АТ «Укрнафта» до держбюджету.

Зазначимо, що на території області працює 7 шахт, 6 з них у складі державного підприємства «Львівугілля». Це шахти «Вiдродження», «Лiсова», «Червоноградська», «Великомостiвська», «Межирiчанська» та «Степова».

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Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

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