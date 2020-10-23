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Шахтарям «Надії» погасили заборгованість із заробітної плати

Соломія Головіна

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Гірникам шахти «Надія» погасили заборгованість із заробітної плати: на рахунок шахти 22 жовтня надійшли кошти з державного бюджету в розмірі 51 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Зазначається, що забезпечити виплату заборгованості вдалось завдяки змінам до державного бюджету на поточний рік, які Верховна Рада України підтримала у вересні цього року.

«Під контролем президента України вдалось погасити заборгованість із заробітної плати гірникам шахти «Надія».  Тож сьогодні шахтарі отримали заробітну плату», – сказав голова Львівської ОДА Максим Козицький.

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Нагадаємо, через борги із зарплати 28 серпня на шахті «Надія» розпочалась підземна акція протесту.Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримують зарплату. Дотепер борг сягнув 61,54 млн грн.

У суботу, 29 серпня, до гірників-протестувальників приїжджав заступник міністра енергетики Олександр Зорін. В ході розмови, за словами Волинця, з’ясувалось, що найближчими днями шахтарям зможуть виплатити максимум 5,7 млн грн боргу.

Вранці 30 серпня у шахті залишалися 37 працівників, трьом стало погано, тож їх підняли нагору. Втім всі гірники забезпечені їжею та водою. На території підприємства також протестували їхні родичі.

Тим часом до Дня шахтаря президент України Володимир Зеленський відзначив шістьох гірників зі Львівщини держнагородами. Серед них – працівник шахти «Надія».

2 вересня прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив за два дні дати механізми вирішення питання щодо заборгованості по заробітній платі. Наступного дня ПАТ «Центренерго» перерахувало шахті «Надія» 5 млн грн, які мають скерувати на зарплати шахтарів.

5 вересня гірники шахти «Надія» у Львівській області, що під землею проводили акцію протесту через борги із зарплати, вийшли на поверхню.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що гірникам «Надії» повністю виплатять заборгованість із заробітної плати і Верховна Рада виділила на це 47 млн грн.

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

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