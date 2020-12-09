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Протест на шахті «Лісова»: гірники вимагають виплатити борги із зарплати

Вероніка Рой

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У вівторок ввечері, 8 грудня, 75 гірників на Львівщині спустилися під землю, проте відмовилися приступати до роботи. Вони вимагають погашення зарплатної заборгованості. Про це у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

 

«75 гірників 3 зміни шахти «Лісова» ДП «Львіввугілля» спустилися в шахту, але відмовляються приступати до роботи.  Вимагають виплати зарплати та погашення зарплатної заборгованості. Шахтарі знаходяться в камері очікування у приствольному дворі. У виробці холодно. Незалежною профспілкою гірників України вживаються заходи, щоб розшукати достатню кількість фуфайок та передати їх шахтарям», – написав Михайло Волинець.

Як писав Львівський портал, працівникам ДП «Львіввугілля» регулярно затримують зарплату по кілька місяців або перераховують кошти мізерними сумами.Через це шахтарі Львівщини регулярно перекривають дороги і влаштовують пікети.

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Через борги із зарплати 28 серпня на шахті «Надія» розпочалась підземна акція протесту. Майже пів сотні гірників відмовилися виходити з-під землі, бо із березня не отримували зарплату. Борг сягнув 61,54 млн грн. Наприкінці жовтня гірникам шахти «Надія» погасили заборгованість із заробітної плати.

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