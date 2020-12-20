На Львівщині в реанімаціях лежать 136 хворих на COVID

Станом на 20 грудня в реанімаціях лікарень Львівщини перебувають 136 осіб із коронавірусною інфекцією. Про це повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру МОЗ Наталія Іванченко.

На стаціонарному лікуванні наразі перебувають 1 464 особи з COVID. В реанімаційному відділенні лікуються 136 осіб, ще 22 осіб підключені до апаратів штучної вентеляції легень.

Розподіл хворих на коронавірус по лікарнях області:

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у лікарні швидкої медичної допомоги Львова – 203

у Центрі легеневого здоров’я – 159

у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих – 123

у Львівській обласній інфекційній лікарні – 109

у Новояворівській РЛ №1 імені Юрія Липи – 100

у 8 міській лікарні Львова – 90

у 1 міській лікарні Львова – 73

у 5 міській лікарні Львова – 66

у Стрийській міській лікарні – 62

у Кам’янка-Бузькій центральній районній лікарні – 51

у Перемишлянській центральній районній лікарні – 50

у Рудківській лікарні – 49

у Пустомитівській центральній районній лікарні – 47

у Жидачівській центральній районній лікарні – 45

у Стебницькій міській лікарні – 40

у Сокальській центральній районній лікарні – 38

у Львівській обласній клінічній лікарні – 36

у Буській центральній районній лікарні – 36

у Жовківській центральній районній лікарні – 34

у Самбірській центральній районній лікарні – 29

у 1-му пологовому будинку – 11

у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні «ОХМАТДИТ» – 7

у Львівській клінічній лікарні на ЗТ філії «ЦОЗ» АТ «Укрзалізниця» – 6

Зазначимо, станом на ранок неділі, 20 грудня, на Львівщині коронавірусну інфекцію підтвердили 56 763 людям. За останню добу виявили 321 нового хворого.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на 18 грудня він становить 40%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

Додамо, що в області на новорічно-різдвяні свята очікують збільшення кількості хворих на коронавірус.

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