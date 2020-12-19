Засвічення головної ялинки Львова у фото

У п’ятницю, 18 грудня, центрі Львова відбулося урочисте і традиційне засвічення загальноміської ялинки. Про це інформує пресслужба ЛМР.

Під час заходу пластуни передали Вифлеємський вогонь миру, відбувся виступ хорової капели «Дударик» та засвічення головної ялинки Львова.

Всі львів’яни та не тільки мали змогу подивись на відкриття ялинки онлайн.

Зазначимо, що після цієї події із нового фонтану біля Оперного театру, який щодня грає класичну музику, лунатимуть колядки (впродовж всього періоду новорічно-різдвяних свят).

Нагадаємо, донедавна у Львові не знали, як святкувати Новий рік та Різдво в час пандемії коронавірусу. Андрій Садовий висловлювався проти введення повного локдауну на зимові свята, бо у місті на Різдво «панує особлива атмосфера».

На початку грудня у Львові вирішили відмовитися від гучних святкувань на Новий рік та Різдво. Втім головну ялинку міста таки встановлять, також буде традиційне встановлення шопки і Дідуха.

Нещодавно стало відомо, що, незважаючи на відмову від гучних святкувань, традиційний Різдвяний ярмарок у Львові таки буде. Але його фактично «подрібнили» на 6-8 менших локацій і назвали «святковою вуличною торгівлею». Всі деталі – за цим посиланням.

Нещодавно Андрій Садовий запевнив, що попри запланований локдаун Львів все одно буде святкувати Новий рік та Різдво.

З програмою заході на новорічно-різдвяні свята можна ознайомитися за посиланням.

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Фото: ЛМР