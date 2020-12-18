У Мостиськах поліція «прикрила» гральний заклад

У Мостиськах поліцейські припинили діяльність підпільного грального закладу. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

16 грудня до поліції надійшло повідомленні, що в одному з орендованих приміщень у місті Мостиська працює нелегальний гральний заклад. На місці події працювали правоохоронці.

Як попередньо встановили правоохоронці, у закладі відвідувачам надавались послуги азартного характеру. Організатори салону ретельно приховували свою діяльність, доступ у приміщення відвідувачі могли отримати лише за попередньою домовленістю з адміністрацією.

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Під час санкціонованих обшуків у приміщенні грального закладу правоохоронці виявили та вилучили 26 комп’ютерів із спеціальним програмним забезпеченням та інші технічні засоби, які скерували на експертне дослідження.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.203-2 (Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — штраф від десяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком на один рік.

Проводиться досудове розслідування.

Нагадаємо, торік 8 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що має намір легалізувати азартні ігри в Україні, зокрема дозволити роботу казино у п’ятизіркових готелях. Як інформував Львівський портал, на Львівщині такі гральні зали можуть з’явитися у п’ятьох місцях.

29 вересня 2019 року Кабмін схвалив низку законопроєктів, зокрема й щодо легалізації казино в Україні.

У липні 2020 року Верховна Рада ухвалила закон про державне регулювання грального бізнесу. Про те, де дозволяється організовувати і проводити такі види діяльності, читайте за посиланням.

Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці він працює «в тіні», доступ населення до нього залишається, а держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу.

У травні 2016 року Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект №4663 про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю і проведенням лотерей.

За оцінками експертів, бюджет України може отримати додатково близько 10 мільярдів гривень, якщо азартні ігри таки легалізують. Натомість в уряді нещодавно заявили, що сподіваються отримати від цього до 3,5 мільярда гривень.

Зазначимо, згідно з результати дослідження, яке торік з 19 листопада по 13 грудня проводив Київський міжнародний інститут соціології, 56% українців не підтримують легалізацію азартних ігор.

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Фото: поліція