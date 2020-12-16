МОЗ заявило про стабілізацію ситуації з covid, проте на Львівщині захворюваність зростає

У Міністерстві охорони здоров’я заявили про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні. Проте у Львівській ОДА заявляють, що на Львівщині захворюваність залишається на стабільно високому рівні і говорити про покращення ситуації ще зарано. Про це повідомляє Львівський портал.

Так, міністр охорони здоров’я повідомив, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася і вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на COVID-19.

«Ми бачимо стабілізацію за рівнем захворюваності, ситуація залишається достатньо напруженою, але нам вдалося повністю зупинити зростання кількості хворих на коронавірус», – повідомив на ранковому брифінгу 16 грудня Степанов.

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Днем раніше, 15 грудня, у Львівській ОДА заявили, що на Львівщині захворюваність залишається на стабільно високому рівні і кожен другий тест на коронавірус є позитивним.

«Якщо проаналізувати кількість проведених досліджень і кількість позитивних результатів, то в осінній період кожен четвертий чи п’ятий тест був позитивним. Зараз же майже кожен другий протестований має підтверджений коронавірус. Відтак кількість виявлених нових хворих стабільно на високому рівні і говорити по полегшення ситуації ще надто рано», – розповів очільник департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис.

Також у Львівській області зросла кількість тяжких випадків перебігу коронавірусу, в тому числі серед молодих пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 70% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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