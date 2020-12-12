ОСТАННІ НОВИНИ

У лікарнях на Львівщині лікуються 1546 хворих на Covid. Де найбільше

Наталя Дуляба

|

Станом на суботу, 12 грудня, у стаціонарах Львівської області лікуються 1546 хворих на коронавірус. За останню добу в лікарні госпіталізували 153 пацієнтів, тоді як на самоізоляцію скерували більше 1300. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

 

На Львівщині у стаціонарах зараз перебувають 1546 пацієнтів із COVID-19. 138 із них лікують у реанімації, 33 хворих під’єднані до апаратів ШВЛ.

Протягом п’ятниці, 11 грудня, у лікарні госпіталізували 153 мешканців області, а на самоізоляцію відправили 1304 людини.

Реклама партнерів

Найбільше хворих на коронавірус є у львівській лікарні швидкої допомоги, Центрі легеневого здоров’я та госпіталі у Винниках. Розподіл хворих по кожній ковід-лікарні області:

  • лікарня швидкої допомоги (Львів) – 226 пацієнтів
  • Центр легеневого здоров’я (Львів) – 145 пацієнтів
  • обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 143 пацієнти
  • обласна інфекційна лікарня – 118 пацієнтів
  • Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 101 пацієнт
  • 8 міська лікарня (Львів) – 97 пацієнтів
  • 1 міська лікарня (Львів) –  84 пацієнти
  • Стрийська міська лікарня – 79 пацієнтів
  • 5 міська лікарня (Львів) –  68 пацієнтів
  • Стебницька міська лікарня – 57 пацієнтів
  • Перемишлянська центральна райлікарня – 54 пацієнти
  • Пустомитівська центральна райлікарня – 46 пацієнтів
  • Жидачівська центральна райлікарня –  45 пацієнтів
  • Рудківська лікарня – 41 пацієнт
  • Сокальська центральна райлікарня – 41 пацієнт
  • Кам’янка-Бузька центральна райлікарня – 40 пацієнтів
  • Буська центральна райлікарня – 39 пацієнтів
  • Жовківська центральна райлікарня –  35 пацієнтів
  • Обласна клінічна лікарня – 35 пацієнтів
  • Самбірська центральна райлікарня – 29 пацієнтів
  • обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 13 пацієнтів
  • 1-ий пологовий будинок (Львів) – 10 пацієнтів

Нагадаємо, хворих на коронавірус на Львівщині прийматимуть ще два медзаклади: Старосамбірська центральна райлікарня та лікарня Львівської залізниці.

Додамо, що на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 65% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»
Анастасія ПИЖ
Ритейл у місті Лева: протягом року відкрили 111 нових магазинів «АТБ»

Цьогоріч навіть у непростих у пандемічних та економічних умовах найбільша  торговельна мережа країни «АТБ» спромоглася п...

Рак. Як вчасно виявити захворювання
Рак. Як вчасно виявити захворювання

Виявляти небезпечне захворювання на початковому етапі значно краще, ніж пізніше, коли хвороба прогресувала і завдала вел...

Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось
Наталя ДУЛЯБА
Садовий склав присягу і вчетверте очолив Львів. Як це відбувалось

У п’ятницю, 4 грудня, у Львівській міськраді відбулась урочиста сесія, під час якої переобраний мер Андрій Садовий та ча...

Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак
Соломія ГОЛОВІНА
Перша жінка, яка очолила Львівську облраду: хто така Ірина Гримак

Львівську обласну раду вперше очолила жінка. 39-річну Ірину Гримак 1 грудня обрали головою ЛОР VIII скликання. Кандидату...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...