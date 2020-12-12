У лікарнях на Львівщині лікуються 1546 хворих на Covid. Де найбільше

Станом на суботу, 12 грудня, у стаціонарах Львівської області лікуються 1546 хворих на коронавірус. За останню добу в лікарні госпіталізували 153 пацієнтів, тоді як на самоізоляцію скерували більше 1300. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.
На Львівщині у стаціонарах зараз перебувають 1546 пацієнтів із COVID-19. 138 із них лікують у реанімації, 33 хворих під’єднані до апаратів ШВЛ.
Протягом п’ятниці, 11 грудня, у лікарні госпіталізували 153 мешканців області, а на самоізоляцію відправили 1304 людини.
Найбільше хворих на коронавірус є у львівській лікарні швидкої допомоги, Центрі легеневого здоров’я та госпіталі у Винниках. Розподіл хворих по кожній ковід-лікарні області:
- лікарня швидкої допомоги (Львів) – 226 пацієнтів
- Центр легеневого здоров’я (Львів) – 145 пацієнтів
- обласний госпіталь ветеранів воєн та репресованих (Винники) – 143 пацієнти
- обласна інфекційна лікарня – 118 пацієнтів
- Новояворівська райлікарня №1 імені Юрія Липи – 101 пацієнт
- 8 міська лікарня (Львів) – 97 пацієнтів
- 1 міська лікарня (Львів) – 84 пацієнти
- Стрийська міська лікарня – 79 пацієнтів
- 5 міська лікарня (Львів) – 68 пацієнтів
- Стебницька міська лікарня – 57 пацієнтів
- Перемишлянська центральна райлікарня – 54 пацієнти
- Пустомитівська центральна райлікарня – 46 пацієнтів
- Жидачівська центральна райлікарня – 45 пацієнтів
- Рудківська лікарня – 41 пацієнт
- Сокальська центральна райлікарня – 41 пацієнт
- Кам’янка-Бузька центральна райлікарня – 40 пацієнтів
- Буська центральна райлікарня – 39 пацієнтів
- Жовківська центральна райлікарня – 35 пацієнтів
- Обласна клінічна лікарня – 35 пацієнтів
- Самбірська центральна райлікарня – 29 пацієнтів
- обласна дитяча клінічна лікарня «ОХМАТДИТ» – 13 пацієнтів
- 1-ий пологовий будинок (Львів) – 10 пацієнтів
Нагадаємо, хворих на коронавірус на Львівщині прийматимуть ще два медзаклади: Старосамбірська центральна райлікарня та лікарня Львівської залізниці.
Додамо, що на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.
Наразі 65% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.
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Наталя Дуляба