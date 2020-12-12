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Коронавірус на Львівщині: за добу виявили 721 нового хворого

Наталя Дуляба

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Станом на ранок суботи, 12 грудня, коронавірус підтвердили у 53 299 мешканців Львівщини. За минулу добу виявили 721 нового хворого, ще 29 людей померли. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі міськради Львова.

 

Так, станом на 12 грудня коронавірус на Львівщині підхопили вже 53 299 людей.

Протягом п’ятниці, 11 грудня, лабораторні центри провели 1741 ПЛР-тест, із яких позитивним виявився 721, тобто 41% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 396 осіб – це львів’яни.

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У мерії кажуть, що черг у лабораторіях зараз немає.

Від ускладнень, спричинених COVID-19, померли 1465 людей (+29 за останню добу). Побороти недугу зуміли 36 871 пацієнт (+442 за минулу добу).

У стаціонарах Львова лікуються 487 пацієнтів, 338 із яких мають підтверджений коронавірус. В реанімації – 35 осіб, до апаратів ШВЛ під’єнані 12 осіб. За останню добу в лікарні поступило 48 осіб, а 53 осіб виписано.

Зараз у 8-ій міській клінічній лікарні є 97 пацієнтів, у 1-ій міській клінічній лікарні – 84 пацієнти, в лікарні швидкої медичної допомоги – 226 пацієнтів, у 5-ій міській лікарні – 68 пацієнтів, у 4-ій міській лікарні – 2 пацієнти, у 1-му пологовому будинку – 10 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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