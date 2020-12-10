Нових хворих на коронавірус не виявили у чотирьох районах Львівщини

Коронавірус діагностували у 51 915 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та ще в одному місті обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 51 915 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1642 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 540, тобто майже 33% із загальної кількості проведених тестувань.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Старосамбірському, Турківському, Радехівському і Стрийському районах, а також у Моршині.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 265 осіб, Пустомитівському – 51 особа, Яворівському районах – 45 осіб.

COVID-19 виявили у:

м. Львів – 23 085 (+265)

Пустомитівський район – 4562 (+51)

Яворівський район – 2807 (+45)

Жовківський район – 2309 (+41)

Миколаївський район – 2204 (+10)

Сокальський район – 2150 (+16)

м. Дрогобич – 1421 (+22)

Городоцький район – 1416 (+1)

м. Червоноград– 1136 (+14)

Перемишлянський район – 1100 (+1)

Кам’янка-Бузький район – 1075 (+3)

Золочівський район – 1019 (+27)

Бродівський район – 783 (+1)

Мостиський район – 763 (+2)

Жидачівський район – 713 (+5)

Дрогобицький район – 670 (+4)

Самбірський район – 615 (+5)

м. Стрий – 598 (+6)

Стрийський район – 591 ( 0 )

м. Самбір – 551 (+3)

Радехівський район – 495 ( 0 )

м. Борислав – 417 (+2)

Буський район – 397 (+4)

Сколівський район – 379 (+1)

м. Трускавець – 258 (+1)

Старосамбірський район – 220 ( 0 )

Турківський район – 133 ( 0 )

м. Моршин – 48 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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