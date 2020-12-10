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Нових хворих на коронавірус не виявили у чотирьох районах Львівщини

Наталя Дуляба

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Коронавірус діагностували у 51 915 мешканців Львівської області. За останню добу жодного нового випадку не виявили у чотирьох районах та ще в одному місті обласного значення. Про це Львівському порталу повідомили в обласному лабораторному центрі.

 

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 51 915 людей. Протягом останньої доби лабораторії зробили 1642 ПЛР-тести, із яких позитивними виявились 540, тобто майже 33% із загальної кількості проведених тестувань.

За останню добу жодного нового випадку коронавірусу не виявили у Старосамбірському, Турківському, Радехівському і Стрийському районах, а також у Моршині.

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Найбільше нових хворих за останні 24 години зафіксували у Львові – 265 осіб, Пустомитівському – 51 особа, Яворівському районах – 45 осіб.

COVID-19 виявили у:

  • м. Львів – 23 085 (+265)
  • Пустомитівський район – 4562 (+51)
  • Яворівський район – 2807 (+45)
  • Жовківський район – 2309 (+41)
  • Миколаївський район – 2204 (+10)
  • Сокальський район – 2150 (+16)
  • м. Дрогобич – 1421 (+22)
  • Городоцький район – 1416 (+1)
  • м. Червоноград– 1136 (+14)
  • Перемишлянський район – 1100 (+1)
  • Кам’янка-Бузький район – 1075 (+3)
  • Золочівський район – 1019 (+27)
  • Бродівський район – 783 (+1)
  • Мостиський район – 763 (+2)
  • Жидачівський район – 713 (+5)
  • Дрогобицький район – 670 (+4)
  • Самбірський район – 615 (+5)
  • м. Стрий – 598 (+6)
  • Стрийський район – 591 (0)
  • м. Самбір – 551 (+3)
  • Радехівський район – 495 (0)
  • м. Борислав – 417 (+2)
  • Буський район – 397 (+4)
  • Сколівський район – 379 (+1)
  • м. Трускавець – 258 (+1)
  • Старосамбірський район – 220 (0)
  • Турківський район – 133 (0)
  • м. Моршин – 48 (0)

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 60% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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