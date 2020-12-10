Коронавірус забрав життя ще 23 жителів Львівщини. Оперативна інформація

Станом на ранок, 10 грудня, на Львівщині підтверджено 51915 випадків інфікування коронавірусом, з них 540 за останню добу. Ще 23 людини померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської мерії.

Як повідомила керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна, за попередню добу в області зафіксовано 540 позитивних тестів на коронавірус, з них серед львів`ян — 265.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено — у 51915 осіб (з них у Львові – 23085), 1427 людей померли (з них у Львові – 664). 35755 пацієнтів одужало (з них у Львові – 15458).

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За добу лабораторії провели 1642 ПЛР-тести. Залишку проб у холодильнику нема.

Загалом у стаціонарах міста перебуває 505 пацієнтів, з них коронавірус підтверджено у 344 осіб. 38 осіб перебуває в реанімації, 10 — на апаратах ШВЛ.

За добу в медичні заклади міста поступило 34 пацієнти, а виписано — 37 осіб.

У 8-ій міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 103 пацієнти, у 1-ій міській клінічній лікарні – 82 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги — 234 пацієнти, у 5-тій міській клінічній лікарні – 73 пацієнти, у 4-тій міській лікарні – 1 пацієнт, у пологовому — 11 пацієнтів.

Нагадаємо, на початку листопада на Львівщині суттєво зросла госпіталізація хворих на коронавірус. Тоді завантаженість стаціонарів сягла 67%, згодом цей показник впав майже до 60%, а станом на початок грудня він становить 46%.

Наразі 65% ліжок у стаціонарах Львівської області мають доступ до кисневих точок, які використовують при лікуванні хворих на коронавірус. У МОЗ визначили, що цей показник на Львівщині має становити щонайменше 80%.

Зважаючи на ситуацію, на Львівщині готуються розгортати мобільні COVID-госпіталі. Їх збираються облаштовувати на території спорткомплексів. Наразі йдеться про «Арену Львів» та спорткомплекс ЛНУ ім. Івана Франка на вул. Черемшини.

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