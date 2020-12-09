Коронавірус забрав у Львова мільярд гривень. Бюджетний прогноз на 2021 рік

Через пандемію коронавірусу бюджет Львова-2020 не доотримав загалом 1 млрд грн. Ситуація з 2021 роком залишається незрозумілою, втім найбільше може постраждати бюджет розвитку. Про це розповів голова Львівської ОТГ Андрій Садовий в ефірі Zaxid.net Live.

За словами Садового, від початку пандемії коронавірусу і дотепер Львів не отримав до бюджету 1 млрд грн: 400 млн грн не надійшло до загального фонду і ще близько 600 млн грн – до бюджету розвитку.

Зазначимо, що станом на 1 вересня було відомо про ненадходження до бюджету Львова більше 400 млн грн.

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Про перші фінансові втрати через кризу, спричинену коронавірусом, у Львові заговорили наприкінці травня. Тоді Андрій Садовий відстоював ідею взяття чергового кредиту від ЄБРР, бо в противному випадку у бюджеті нібито не буде грошей на зарплати комунальникам. Пропозицію взяття нового кредиту депутати Львівської міськради двічі відхиляли. Після цього у мерії більше не говорили про брак коштів на зарплати працівникам ЛКП.

Щодо бюджету Львівської ОТГ на 2021 рік, то Андрій Садовий відзначив, що ситуація наразі є неясною, проте найбільше постраждати може бюджет розвитку, із якого у Львові фінансують всі ремонти, реконструкції і реставрації.

Втім Садовий відзначив, що сподівається на випуск нових облігацій, які, власне, можуть дати додатковий фінансовий ресурс.

«Якщо говорити про бюджет 2021 року, то загальний фонд, я думаю, залишиться десь на такому ж рівні. А от бюджет розвитку залежить.. Бо цього року ми випускали міські муніципальні облігації (900 млн грн запозичень, – ред). Якщо така можливість буде наступного року, то я б, звичайно, хотів, щоб ми її не втрачали. Не втрачали можливість робити багато добрих речей, які цьогоріч почали, бо багато було зроблено ремонтних робіт, поміняно інженерію. А в 2021 році ви розумієте, що основною статею бюджету буде медицина і, звісно, ремонти. Також почнемо багато робіт в освіті», – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, днями виконавчий комітет міськради Львова погодив попередній бюджет Львівської ОТГ-2021, який становитиме 10,3 млрд грн. Бюджет розвитку наразі заклали на рівні 1,6 млрд грн, хоча цьогоріч він становив 2,5 млрд грн.

Тепер остаточно затвердити бюджет громади на наступний рік має ще сесія Львівської міськради.

Додамо, що на боротьбу з коронавірусом Львів цьогоріч витратив понад 200 млн грн. Це є кошти як і з міського бюджету, так і допомога благодійників.

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