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Львівська ОТГ отримала попередній бюджет-2021. Основні показники

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міськради затвердив основні показники бюджету Львівської ОТГ на 2021 рік. Дохідна частина складе 10,3 млрд грн, стільки ж становитимуть видатки. Відповідне рішення прийняли у вівторок, 8 грудня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

За основними показниками, які наразі вдалося врахувати, дохідна частина бюджету Львівської ОТГ у 2021 році становитиме 10,3 млрд грн.

При цьому левову частку доходів традиційно забезпечить сплата ПДФО, а громади, які увійшли до складу ОТГ, наступного року дадуть до бюджету 421,7 млн грн.

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Видатки (загальний і спеціальний фонди) Львівської ОТГ наступного року теж складуть близько 10,3 млрд грн, що на 0,56 млрд грн більше, ніж видатки Львова у 2020 році.

Бюджет розвитку наступного року зменшиться майже на 39% і складатиме лише 1,6 млрд грн, тоді як бюджет розвитку Львова цьогоріч становив 2,5 млрд грн. Це означає, що наступного року поменшає коштів на ремонти і реконструкцію доріг, вулиць, реставрацію об’єктів.

Резервний фонд у 2021 році становитиме 80 млн грн, шо на 10 млн грн більше, ніж торік.

На освіту у Львівській ОТГ передбачили 2,3 млрд грн, на медицину – 162,7 млн грн, житлово-комунальне господарство – 1,1 млрд грн, соцзахист – 416,8 млн грн, культуру – 231,3 млн грн, спорт – 132,2 млн грн. Також 131,4 млн грн заклали у спецфонд бюджетних установ.

На транспорт і пільгове перевезення на наступний рік скерують 318,8 млн грн, на вивезення сміття – 703,7 млн грн.

Видатки Львівської ОТГ на кредити наступного року складуть 646,5 млн грн: 477 млн грн підуть на сплату гарантій (кредитів), ще 169,5 млн – на обслуговування боргу (відсотки). Ще 440 млн грн громада витратить на погашення облігацій за 2018 рік.

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Зауважимо, що остаточно бюджет Львівської ОТГ на 2021 рік має ще сесія Львівської міськради. Відтак розподіл бюджетних коштів ще може дещо змінитись. Коли саме депутати розглядатимуть бюджет на наступний рік, наразі точно ще не відомо.

Нагадаємо, детальний розподіл бюджету Львова на 2020 рік можна знайти за цим посиланням, бюджет-2019 – тут.

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