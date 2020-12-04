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У ЛОДА розповіли, чи вплинув карантин вихідного дня на поширення COVID на Львівщині

Вероніка Рой

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Під час дії карантину вихідного дня на Львівщині спостерігали зменшення скупчення людей. Також після запровадження локадуну вихідного дня не збільшилася захворюваності на коронавірус. Про це у п’ятницю, 4 грудня, під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«В перші вихідні, коли вступали в дію обмеження карантину вихідного дня, були слабкі моменти. Але якщо говорити загалом, то у наступні карантинні вихідні люди старалися дотримуватися обмежень. Ми побачили, що ті скупчення, які бувають на вихідні, все ж таки були меншими. Після запровадження карантину вихідного дня ми точно не відзначали збільшення захворюваності на коронавірус», – зазначив Чемерис.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

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Згодом уряд скасував карантин вихідного дня. Тепер на всій території України діють обмеження помаранчевої зони.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Як писав Львівський портал, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

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