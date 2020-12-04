У ЛОДА розповіли, чи вплинув карантин вихідного дня на поширення COVID на Львівщині

Під час дії карантину вихідного дня на Львівщині спостерігали зменшення скупчення людей. Також після запровадження локадуну вихідного дня не збільшилася захворюваності на коронавірус. Про це у п’ятницю, 4 грудня, під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає кореспондент Львівського порталу.

«В перші вихідні, коли вступали в дію обмеження карантину вихідного дня, були слабкі моменти. Але якщо говорити загалом, то у наступні карантинні вихідні люди старалися дотримуватися обмежень. Ми побачили, що ті скупчення, які бувають на вихідні, все ж таки були меншими. Після запровадження карантину вихідного дня ми точно не відзначали збільшення захворюваності на коронавірус», – зазначив Чемерис.

Нагадаємо, з 14 по 30 листопада в Україні ще діяв карантин вихідного дня. Втім прем’єр-міністр Денис Шмигаль попереджав: якщо такі обмеження не спрацюють, українцям варто чекати повного локдауну.

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Згодом уряд скасував карантин вихідного дня. Тепер на всій території України діють обмеження помаранчевої зони.

У МОЗ нещодавно визнали, що карантин вихідного дня не виправдав себе. Відтак в Україні пропонують ввести повний локдаун на Новий рік та Різдво. Такий варіант подій допускає й Денис Шмигаль.

ЗМІ, посилаючись на джерела в Офісі президента, пишуть про два варіанти введення повного локдауну: з 25 грудня по 17 січня та з 7 по 20 грудня. Втім жодних ймовірних дат повного локдауну влада офіційно не озвучувала.

Як писав Львівський портал, нещодавно Кабмін зобов’язали попереджати українців про посилення карантину.

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