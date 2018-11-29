Перинатальний центр обіцяють повністю відкрити навесні 2019 року

Львівський обласний клінічний перинатальний центр повністю відкриють у березні-квітні 2019 року. Про це під час громадських слухань кандидатів на посаду директора цього мед закладу повідомив заступник голови облради Володимир Гірняк, передає кореспондент Львівського порталу.

«Обласна влада вклала майже 80 млн грн у перинатальний центр. Із часу його відкриття відбулося більше ніж 2000 пологів. Сподіваюся в кінці березня – на початку квітня 2019 року ми повністю здамо в експлуатацію перинатальний центр. Я вважаю, це – наш спільний успіх», – сказав він.

Зауважимо, що 20 квітня за участі Президента України Петра Порошенка у Львові урочисто відкрили перинатальний центр. Було завершено першу чергу перинатального, залишилось зробити ще один корпус.

У жовтні Львівський портал писав про те, що розпочали роботи другої черги (II пускового комплексу) перинатального центру. Після реконструкції запрацює 3 корпус ЛОКПЦ, де обладнають 2 гінекологічні відділення, консультативно-поліклінічне відділення, відділення патології вагітності та фізіотерапевтичний кабінет.

Нагадаємо, вчора, 28 листопада у малій сесійній залі Львівської облради відбулися громадські слухання, де заслухали п’ятьох кандидатів на посаду гендиректора: Ірину Біль (завідувач гінекологічним відділенням перинатального центру), Марію Малачинську (директор Львівського обласного центру репродуктивного здоров’я населення), Володимира Леха (головний спеціаліст відділу материнства і дитинства департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА), Ігоря Потапова (в.о. директора перинатального центру) і Михайла Степанчака (акушер-гінеколог у пологовому будинку №1).

Додамо, що Марія Малачинська та Ірина Біль брали участь у попередньому конкурсі, проте члени комісії так і не змогли обрати переможця.

Раніше Львівський портал робив інтерв’ю із однією з кандидаток на посаду Марією Малачинською, яка розповіла, як їй вдалося перетворити комунальний заклад у сучасний, успішно працюючий центр репродуктивного здоров’я, детальніше про це, читайте тут.

Зауважимо, що 23 листопада відбулося перше засідання конкурсної комісії зі заміщення посади керівника перинатлаьного центру. За його результатами члени комісії допустили двох із п’ятьох кандидатів, а саме: Ірину Біль та Марію Малачинську. До документів Володимира Леха, Ігоря Потапова, Михайла Степанчака були певні зауваження. Відтак було вирішено, що ці кандидати можуть донести необхідні документи до вівторка включно.