Порошенко урочисто відкрив Львівський перинатальний центр

Сьогодні, 20 квітня, відбулося урочисте відкриття Львівського обласного перинатального центру за участі Президента України Петра Порошенка. Про це з місця подій передає кореспондент Львівського порталу.

Зазначимо, що після довгообіцяного відкриття перинатальний центр нині врешті урочисто відкрили.

«Сьогодні маємо фантастичну і урочисту нагоду – відкриваємо наш Львівський обласний перинатальний центр. Це місця, де народжуються життя. Це найкращий спосіб захистити маленького українця, створити умови для того, щоб він щасливим і здоровим прожив життя», – зазначив П. Порошенко.

Також він наголосив, що нинішня подія – це свято абсолютно нових підходів реформування всієї медичної галузі.

Також Глава держави подарував Львівському перинатальному центру сертифікат на ультразвукове обладнання.

Водночас додамо, що наразі ніхто чітко не може сказати, коли центр почне приймати породіль. Зокрема, як наголосила, лікарка-неонатолог Ярослава Редик, спершу для цього слід протестувати все обладнання.

Власне, станом на нині завершена перша черга перинатального, залишилось зробити ще один корпус.

«Ми завершили два корпуси, вони готові до введення в експлуатацію, містять основні приміщення – родзали, операційні, реанімаційні», – розповів директор ТОВ «БК «Прогрестехбуд» Назар Яремчук.

За словами директора генпідрядної організації, на третій корпус потрібно ще 50 млн грн. І підрядники готові його завершити вже цього року, якщо буде фінансування.

«Перинатальний готовий на 70%. Із трьох корпусів здаємо два, які найбільш насичені обладнанням і технологіями. Залишається завершити третій, в основному – це гінекологія. На це орієнтовно потрібно 50 млн грн.», – зауважив Назар Яремчук.

Фото: Львівський портал, president.gov.ua