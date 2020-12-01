У Львівській облраді створили коаліційну більшість із 5 партій

П’ять політичних сил 1 грудня підписали меморандум про співпрацю політичних партій у Львівській обласній раді: «Європейська солідарність», «Батьківщина», «Голос», «Народний рух України» та «Українська галицька партія». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОР.

«Цим меморандумом Львівщина демонструє приклад того, як потрібно працювати на розвиток громади, регіону, своєї держави завдяки об’єднанню патріотичних демократичних сил. Ми справді вдячні партіям, які підписали цей документ, який визначає чіткі кроки для подальшої роботи та пріоритетні завдання на найближчі роки», – зазначила новопризначена голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

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Як повідомляв Львівський портал, до Львівської обласної ради VIІI скликання обрано 84 депутати від 9 політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Із повним списком депутатів можна ознайомитися тут.

Власне, 1 грудня новоспечені депутати ЛОР склали присягу на вірність українському народу. Дізнатися, хто керуватиме 9 фракціями у ЛОР можна за посиланням.

Також зауважимо, що на крісло очільника облради претендувало двоє осіб: фракція «ЄС» висунула Ірину Гримак, а «Свобода» – Йосифа Ситника.

Втім найбільшу підтримку в сесійній залі здобула кандидатура Ірини Гримак: вона отримала 61 голос і стала новою очільницею ЛОР.

Згодом з’явилася інформація про кодові позначки, які використовували під час голосування за голову ЛОР. Деякі депутати заговорили про те, що таке голосування має корупційні ознаки.

Додамо, що раніше Львівський портал писав про те, якою може бути коаліційна більшість у новообраній ЛОР. Детальніше про це читайте тут.

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Фото: ЛОР