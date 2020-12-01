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Голосування за голову ЛОР кодовими закарлючками. Депутати кажуть, що присутня корупція

Соломія Головіна

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Представники фракції «Свобода» Олег Панькевич та Едуард Леонов заявили про корупційне порушення під час голосування за голову Львівської облради: мова йде про різні позначки у бюлетенях. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

 

Зокрема, «свободівець» Едуард Леонов, який був членом лічильної комісії, зазначив, що в бюлетенях були дуже різноманітні позначки, які б ніколи не робила адекватна людина: наприклад, W, V з крапкою, інші букви та позначки. За його словами, це свідчить про корупційність голосування.

Своєю чергою Олег Панькевич закликав не знищувати бюлетені, а зберегти їх для можливого розслідування в кримінальній справі про корупцію.

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«Ми знали, що таке планується, і ця інформація підтвердилася», – сказав голова фракції ВО «Свобода».

Водночас депутат від «Самопомочі» Любомир Зубач продемонстрував у Facebook позначки, якими голосували за голову Львівської облради. Він додав, що кожна фракція мала свій «знак»:

«Це якісь закарлючки. Це позначки, якими голосували за голову Львівської облради. А цифри – звичайно, кількість депутатів, які ці позначки поставили. Очевидно, кожна фракція мала свій «знак». Для чого це робилось? Можу тільки припускати: щоб знати, скільки обранців мають отримати – назвімо це – фідбек. Гроші, іншу матеріальну вигоду, протегування, лобіювання інтересів – не знаю, що обіцяли «замовники» за голоси на підтримку Ірини Гримак. Не знаю і не хочу знати. Скажу інше: гидко, що новоскликана Львівська облрада починає саме так свою роботу. Прогнозовано, звичайно, великих ілюзій не плекав, бо бачив і аналізував депутатський склад найбільшої фракції облради. Але мені, як оптимісту, хотілось вірити в краще. На жаль…».

Як повідомляв Львівський портал, до Львівської обласної ради VIІI скликання обрано 84 депутати від 9 політичних партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє».

Власне, 1 грудня новоспечені депутати ЛОР склали присягу на вірність українському народу. Із повним списком депутатів можна ознайомитися тут. Дізнатися, хто керуватиме 9 фракціями у ЛОР можна за посиланням.

Додамо, що на крісло очільника облради претендувало двоє осіб: фракція «ЄС» висунула Ірину Гримак, а «Свобода» – Йосифа Ситника. Найбільшу підтримку в сесійній залі здобула кандидатура Ірини Гримак: вона отримала 61 голос.

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Фото: Facebook/Любомир Зубач

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