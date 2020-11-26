Політичні розклади у новообраній ЛОР. Хто сформує коаліційну більшість?

Перше сесійне засідання Львівської облради VIII скликання має відбутися вже у вівторок, 1 грудня. Про це повідомив у Facebook голова ЛОР VII скликання та новообраний депутат ЛОР VIII скливання від «ЄС» Олександр Ганущин.

За його словами, найближчим часом 9 політичних депутатських фракцій, партії яких отримали 5% і більше голосів виборців, визначаться у який спосіб вони формуватимуть дієздатну депутатську більшість. Як він наголосив, саме ця більшість нестиме політичну відповідальність за роботу обласної ради і обере голову та заступників, постійні комісії.

На переконання Олександра Ганущина, депутатську більшість в новообраній ЛОР мають сформувати п’ять партій:

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«Фракція «ЄС» є переможцем цих місцевих виборів, і, як її представник, викладаю своє бачення на майбутню депутатську більшість: «Європейська Солідарність» – 28 депутатів; «Батьківщина» – 7 депутатів; «Голос» – 7 депутатів; «Народний рух України» – 6 депутатів; «Українська галицька партія» – 6 депутатів».

За його словами, не увійдуть у депутатську більшість «Слуга Народу», «Самопоміч», «Свобода», «За майбутнє».

«Хто за межею? «Свобода» – 6 депутатів. Тому що «Солідарність» саме з ними мала найбільші проблеми у минулому скликанні. І, зрештою, бо при формуванні обласних рад у сусідніх Тернополі та Івано-Франківську вони переступили червоні лінії. «Самопоміч» – 9 депутатів. Ну надто ми вже розійшлися в поглядах, особливо на останніх виборах міського голови Львова», – зазначив Олександр Ганущин.

Говорячи про «Слуг народу», Олександр Ганущин зауважив, що «ми зовсім різні або полярні», а про «За майбутнє»: «Самі люди симпатичні, а от партія – ні».

«Із ким не можна. Або про головне – про «червоні лінії». «Слуга народу» – 9 депутатів. Тому що ми зовсім різні або полярні. Бо це зрада виборця. Зрештою, гарні хлопці і дівчата на Львівщині не виправдовують проросійські цінності, знищення економіки і «турбопрофесійність» усієї команди Володимира Зеленського. «За майбутнє» – 6 депутатів. Самі люди симпатичні, а от партія – ні. Зрештою, справа навіть не в Коломойському і ще там комусь. Якось не виходить з тими, чий лідер відкрито зневажає нашого у прямих ефірах», – наголосив він.

Тим часом нардеп Олег Синютка заявив, що «ЄС» запропонувала створити більшість у Львівській облраді «Самопомочі», «Свободі», «Голосу», «Батьківщині», «Народному Рухові України» та «Українській галицькій партії».

Своєю чергою «УГП» відхрещується від коаліції з шістьма політичними партіями.

«Ми застерігаємо депутатів УГП від створення коаліцій у Львівській обласній раді з фракціями олігархічних партій, партій скомпрометованих в політиці України та таких, депутатами від яких є особи з корупційною репутацією. Тобто від коаліцій з депутатськими фракціями Європейської Солідарності, За Майбутнє, ВО Свободи, Народного Руху України, Батьківщини та Слуг Народу», – йдеться у рішенні політради «УГП».

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшли вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.

До складу новообраної Львівської обласної ради пройшли дев’ять партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Детальніше, яким буде новий склад Львівської обласної ради, можна дізнатися тут.

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