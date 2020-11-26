Політичні розклади у новообраній ЛОР. Хто сформує коаліційну більшість?

Перше сесійне засідання Львівської облради VIII скликання має відбутися вже у вівторок, 1 грудня. Про це повідомив у Facebook голова ЛОР VII скликання та новообраний депутат ЛОР VIII скливання від «ЄС» Олександр Ганущин.
За його словами, найближчим часом 9 політичних депутатських фракцій, партії яких отримали 5% і більше голосів виборців, визначаться у який спосіб вони формуватимуть дієздатну депутатську більшість. Як він наголосив, саме ця більшість нестиме політичну відповідальність за роботу обласної ради і обере голову та заступників, постійні комісії.
На переконання Олександра Ганущина, депутатську більшість в новообраній ЛОР мають сформувати п’ять партій:
«Фракція «ЄС» є переможцем цих місцевих виборів, і, як її представник, викладаю своє бачення на майбутню депутатську більшість: «Європейська Солідарність» – 28 депутатів; «Батьківщина» – 7 депутатів; «Голос» – 7 депутатів; «Народний рух України» – 6 депутатів; «Українська галицька партія» – 6 депутатів».
За його словами, не увійдуть у депутатську більшість «Слуга Народу», «Самопоміч», «Свобода», «За майбутнє».
«Хто за межею? «Свобода» – 6 депутатів. Тому що «Солідарність» саме з ними мала найбільші проблеми у минулому скликанні. І, зрештою, бо при формуванні обласних рад у сусідніх Тернополі та Івано-Франківську вони переступили червоні лінії. «Самопоміч» – 9 депутатів. Ну надто ми вже розійшлися в поглядах, особливо на останніх виборах міського голови Львова», – зазначив Олександр Ганущин.
Говорячи про «Слуг народу», Олександр Ганущин зауважив, що «ми зовсім різні або полярні», а про «За майбутнє»: «Самі люди симпатичні, а от партія – ні».
«Із ким не можна. Або про головне – про «червоні лінії». «Слуга народу» – 9 депутатів. Тому що ми зовсім різні або полярні. Бо це зрада виборця. Зрештою, гарні хлопці і дівчата на Львівщині не виправдовують проросійські цінності, знищення економіки і «турбопрофесійність» усієї команди Володимира Зеленського. «За майбутнє» – 6 депутатів. Самі люди симпатичні, а от партія – ні. Зрештою, справа навіть не в Коломойському і ще там комусь. Якось не виходить з тими, чий лідер відкрито зневажає нашого у прямих ефірах», – наголосив він.
Тим часом нардеп Олег Синютка заявив, що «ЄС» запропонувала створити більшість у Львівській облраді «Самопомочі», «Свободі», «Голосу», «Батьківщині», «Народному Рухові України» та «Українській галицькій партії».
Європейська Солідарність запропонувала “Самопомочі”, “Свободі”, “Голосу”, “Батьківщині”, “Народному Рухові України”, “…
Опубліковано Олегом Синюткою Четвер, 26 листопада 2020 р.
Своєю чергою «УГП» відхрещується від коаліції з шістьма політичними партіями.
«Ми застерігаємо депутатів УГП від створення коаліцій у Львівській обласній раді з фракціями олігархічних партій, партій скомпрометованих в політиці України та таких, депутатами від яких є особи з корупційною репутацією. Тобто від коаліцій з депутатськими фракціями Європейської Солідарності, За Майбутнє, ВО Свободи, Народного Руху України, Батьківщини та Слуг Народу», – йдеться у рішенні політради «УГП».
Нагадаємо, 25 жовтня в Україні пройшли вибори до місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
До складу новообраної Львівської обласної ради пройшли дев’ять партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Детальніше, яким буде новий склад Львівської обласної ради, можна дізнатися тут.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Соломія Головіна