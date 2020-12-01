Перша сесія новобраної ЛОР: складення присяги та окроплення депутатів свяченою водою

Депутати Львівської обласної ради VIII скликання зібралися 1 грудня на першу урочисту сесію та склали присягу на вірність народу України. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Перша урочиста сесія традиційна розпочалася виконанням Гімну України.

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Далі слово дали голові Львівської обласної ТВК Андрію Лозинському, який зачитав списки новообраних депутатів і побажав усім плідної праці.

«Вісім – дуже хороша цифра, вісімка – це безмежність. Станьте тією восьмою каденцією, яка реально змінить ситуацію на краще у Львівській області», – сказав він.

Далі новообрані депутати склали присягу на вірність українському народу.

Потім слово дали капелану Львівської облради отцю Андрію Корчагіну, який закликав депутатів помолитися за їхнє успішне служіння і окропив присутніх освяченою водою.

«Я взяв освячену воду, щоб вона всім нам допомогла, щоби всякі непорозуміння, всяке зло, егоїзм біли прогнані з наших сердець, життя і цієї зали», – сказав отець.

Додамо, що складу новообраної Львівської обласної ради пройшли дев’ять партій: «Європейська солідарність», «Слуга народу», «Самопоміч», «Батьківщина», «Голос», «Свобода», «Народний рух України», «Українська галицька партія», «За майбутнє». Всього у ЛОР буде 84 депутати.

Фото: ЛОР, скріншот з відео